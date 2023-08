Lantronix Anuncia Nomes dos Vencedores da Premiação 2023 SmartEdge Channel Partner Program Award

Compartilhe Facebook

16 de agosto de 2023.

IRVINE, Califórnia, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), provedora global de soluções turnkey seguras para Internet das Coisas (IoT) Industrial e mercado de TI Inteligente, anunciou hoje os nomes dos vencedores da premiação SmartEdge™ Partner Program Awards, que destaca os melhores parceiros de canal de 2023. Os Awards foram para três regiões: América do Norte; Ásia-Pacífico; e Europa, Oriente Médio e África.

Os vencedores são:

América do Norte

Parceiro SmartEdge do Ano: Securitas

Recém-chegado SmartEdge: CPV Micro (CALA VAR)

Inovação SmartEdge: Industrial Networking Solutions (INS)

Ásia-Pacífico (APAC)

Parceiro SmartEdge do Ano: Acromax Inc.

Recém-chegado SmartEdge: Beijing Botoo Zhilian

Inovação SmartEdge: Videotechnica

Software/Serviço SmartEdge: Sheeltron Digital Systems Pvt Ltd.

Europa/Oriente Médio/África (EMEA)

Parceiro SmartEdge do Ano: Atlantik Elektronik

Recém-chegado SmartEdge: Wesco Anixter

Inovação SmartEdge: Data Equipment

Software/Serviço SmartEdge: Tritech

“Os vencedores do SmartEdge Partner Program deste ano excederam os requisitos e expectativas do nosso programa ao impulsionar as vendas e criar relacionamentos de longo prazo com nossos clientes mútuos. Parabenizamos seus esforços e esperamos que continuemos a ter um sucesso mútuo contínuo”, disse Roger Holliday, VP de Vendas Mundiais da Lantronix.

Sobre o SmartEdge Partner Program

O SmartEdge Partner Program da Lantronix foi projetado para ajudar Revendedores de Valor Agregado (VARs) e Integradores de Sistemas (SIs) a gerar receitas, diferenciando suas ofertas com as inovadoras soluções Internet das Coisas (IoT) Industrial, Remote Environment Management (REM), Out-of-Band Management (OOBM) e Mobility/Connectivity da Lantronix.

Para mais informação sobre o Lantronix SmartEdge Partner Program, visite https://www.lantronix.com/partners/smart-edge-program-information/.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é provedora global de soluções turnkey seguras para Internet das Coisas (IoT) e Remote Environment Management (REM), oferecendo Software as a Service (SaaS), serviços de conectividade, serviços de engenharia e hardware inteligente.

Com a Lantronix, seus clientes podem acelerar a colocação no mercado e aumentar o tempo e a eficiência operacional, com o fornecimento de soluções confiáveis, seguras e conectadas de IoT de Borda Inteligente e Gateway de Gerenciamento Remoto.

Os produtos e serviços da Lantronix simplificam vastamente a criação, desenvolvimento, implantação e gerenciamento de projetos de IoT e TI em aplicativos de Robótica, Automotivo, Vestíveis, Videoconferência, Industrial, Médico, Logística, Cidades Inteligentes, Segurança, Varejo, Filial, Sala de Servidores e Datacenter. Para mais informação, visite Lantronix website.

Para discussões e atualizações da indústria, visite Lantronix blog. Siga a Lantronix no Twitter, consulte a nossa biblioteca de vídeos do YouTube ou conecte-se conosco no LinkedIn.

© 2023 Lantronix, Inc. Todos os direitos reservados. Lantronix é uma marca comercial registrada. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Contato de Mídia da Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Gerente de Marketing e

Comunicações Corporativas

[email protected]

949-212-0960

Contato para Analista e Investidor da Lantronix:

Jeremy Whitaker

Diretor Financeiro

[email protected]

949-450-7241

Lantronix Sales:

[email protected]

Américas +1 (800) 422-7055 (EUA e Canadá) ou +1 949-453-3990

Europa, Oriente Médio e África +31 (0)76 52 36 744

Ásia-Pacífico +852 3428-2338

China + 86 21-6237-8868

Japão +81 (0) 50-1354-6201





