Profissão de Body Piercer requer conhecimento específico

* Por: DINO - 16 de agosto de 2023.

O segmento de estúdios de beleza corporal segue em crescimento no Brasil. De acordo com números apresentados pela Agência Sebrae de Notícias, foram criados 6.763 microempreendimentos especializados em tatuagem e piercing em 2022. De 2019 até o ano passado, o crescimento desse nicho de negócio cresceu 35%.

Para realização de procedimentos corporais, como os realizados em estúdios desse segmento, o profissional deve estar em adequação com as boas práticas de saúde e regras sanitárias e, além de tudo, ter conhecimento técnico específico. Considerando a demanda crescente a Widom, plataforma de cursos EAD, promove o curso profissionalizante de Body Piercing.

De acordo com o sócio fundador da Widom, André Barbalho, quem busca iniciar na profissão deve estar preparado para atender a popularidade do setor. “Para se destacar no mercado de trabalho, o aluno deve aprender sobre técnicas seguras, locais e angulações corretas de cada perfuração e todos os procedimentos de biossegurança exigidos pela Anvisa”, afirma.

Como é o Curso de Body Piercing da Widom

O Curso de Body Piercing Profissional da Widom é online e organizado em vídeo-aulas, com etapas que apresentam os tipos de perfurações de perto e em vários ângulos. Por ser ensino à distância, o aluno pode assistir as vídeo-aulas em seus próprios horários e revê-las quantas vezes for necessário, com acesso vitalício ao material completo.

Barbalho afirma ainda que o curso também aborda temas importantes, como higiene e biossegurança, além de ensinar todas as perfurações, das básicas às mais avançadas, incluindo piercings microdermais e surfaces. “A formação da Widom tem o objetivo de preparar o aluno para atender a crescente demanda do mercado de trabalho”, acrescenta o CEO.

Após a conclusão, o aluno recebe o Certificado Profissional nas Normas da Anvisa para atuar legalmente na profissão e iniciar a carreira. A Widom é uma plataforma de cursos de Ensino à Distância reconhecida pela ABED (Associação Brasileira de Educação à Distância).

Para saber mais sobre a formação, basta acessar: https://widom.com.br/curso-de-body-piercing-profissionalizante/