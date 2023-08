Tecnologia na estética tem crescimento expressivo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de agosto de 2023.

O cenário global de medicina estética continua otimista e terá uma taxa de crescimento de 14,5% entre 2023 e 2030, é o que aponta o Grand View Research. Este aumento atribui-se principalmente aos procedimentos novos e menos invasivos, como por exemplo, àqueles que usam tecnologia de congelamento de gordura, toxina botulínica, preenchimentos e bioestimuladores.

As tecnologias estéticas não cirúrgicas surgem como alternativa ou até mesmo como complemento das cirurgias. De acordo com a Sociedade Americana de Cirurgias Plásticas, a taxa de procedimentos minimamente invasivos, como por exemplo, os procedimentos de preenchimento facial, aumentou nos últimos anos, especialmente na América Latina.

Com o avanço da tecnologia e a popularização dos procedimentos estéticos, as pessoas estão cada vez mais dispostas a investir em tratamentos que promovam melhorias na sua imagem. Segundo Simone Barros, fisioterapeuta e proprietária da Clínica Simone Barros, em 2023, algumas tendências na área da estética estão se destacando no mercado, oferecendo soluções inovadoras e eficazes para diversos tipos de procedimentos. “Temos observado, nos últimos anos, que os clientes estão optando por tratamentos estéticos mais naturais, menos invasivos, com recuperação rápida e mais confortável”, explica.

Ainda de acordo com Simone, “tecnologias que têm sido muito utilizadas são as que estimulam a produção de colágeno pelo próprio organismo, como o CO 2 , radiofrequência ultrassom microfocado e bioestimuladores de colágeno, no caso do tratamento corporal”. A fisioterapeuta ressalta também, “que é importante lembrar que esses procedimentos minimamente invasivos são feitos na região da face como um bioestimulador potente e, o ultrassom microfocado e o bioestimulador minimamente injetável que dá uma aparência rejuvenescedora associado a toxina botulínica e laser com fibra de carbono”.

Karlla Danielly, profissional de odontologia e parceira da Clínica Simone Barros , conta que atualmente existem diversos tratamentos estéticos que são procurados com mais frequência pelos clientes. “O avanço tecnológico na área estética, tem sido um importante aliado no gerenciamento do envelhecimento, tornando mais agradável esse processo que ocorre para todos”.

Karlla diz ainda que os resultados alcançados através da ciência estética, tem tornado cada vez mais conhecido e abrangente esse mercado, despertando cada vez mais os pacientes para o autocuidado e bem-estar. “Com a queda da produção de colágeno endógena, e a perda das estruturas de sustentação facial, lançamos mão de bioestimuladores de colágeno, volumizadores e procedimentos minimamente invasivos para manutenção da saúde e estética, sem abrir mão da naturalidade”.

“Por isso temos desenvolvido protocolos e associações para alcançar o melhor resultado, sempre lembrando que como tratamento, é necessário um acompanhamento e manutenção periódicas”, finaliza Karlla Danielly.

Clínica Simone Barros

Com sede em Belo Horizonte (MG), a clínica Simone Barros está no mercado há 15 anos e possui uma equipe multidisciplinar que oferece tratamento de forma individualizada prestando serviços corporais, faciais e íntimos. A clínica também tem parcerias com médicos dermatologistas e nutricionistas autônomos e especializados.