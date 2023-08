Toshiba Lança o Poderoso e Compacto Sistema de Ponto de Venda TCx® 900

Compartilhe Facebook

16 de agosto de 2023.

O TCx® 900 é o mais novo sistema de ponto de venda (PDV) da Toshiba Global Commerce Solutions, líder mundial em tecnologia para o varejo. Ele oferece recursos de tecnologia avançada por meio de um poderoso sistema modular, com design compacto e construído para durar e evoluir com os varejistas a longo prazo. O sistema aumenta a produtividade da loja, permitindo que os varejistas minimizem suas despesas operacionais e se concentrem mais nos seus negócios, para oferecer experiências de compra atraentes a seus clientes. Disponível a partir de setembro, o TCx® 900 atende aos requisitos exclusivos de qualquer varejista por meio de aplicativos tecnológicos poderosos, incluindo frente de loja, controlador de loja e sistemas de gerenciamento de múltiplas lojas.

O sistema de ponto de venda (PDV) TCx® 900 possui um design compacto e reforçado para o varejo, construído para durar e evoluir com os varejistas a longo prazo.

“O compacto TCx® 900 atende a todos os padrões de confiabilidade, facilidade de manutenção e flexibilidade da Toshiba, sem comprometimento do desempenho”, disse Robert Parsons, vice-presidente de portfólio de produtos da Toshiba Global Commerce Solutions. “A mais recente solução de hardware disponível permite que os varejistas invistam com confiança em uma plataforma de última geração, que pode suportar de forma confiável suas mais exigentes demandas de trabalho atuais e mesmo as que estão por vir.”

O TCx® 900 permite que os varejistas transformem suas operações de loja enquanto obtêm benefícios exclusivos, incluindo:

Poder e desempenho com a recente 13ª geração de processadores Intel Core;

com a recente 13ª geração de processadores Intel Core; Produtividade através de múltiplos canais alimentada pela mais recente tecnologia disponível em módulos de memória DDR5 , que suportam maior largura de banda e melhor desempenho de transações;

através de múltiplos canais alimentada pela mais recente tecnologia disponível em módulos de memória , que suportam maior largura de banda e melhor desempenho de transações; Adaptabilidade e segurança pelo suporte aos sistemas operacionais Windows e Linux, e segurança digital aprimorada fornecida pelo sistema operacional TCx® Sky da Toshiba;

pelo suporte aos sistemas operacionais Windows e Linux, e segurança digital aprimorada fornecida pelo sistema operacional TCx® Sky da Toshiba; Inovação flexível com um rico conjunto customizável de portas que suportam vários sistemas de entrada e saída, com muitas configurações que permitem que os varejistas possam manter modernizados os seus sistemas front end.

com um rico conjunto customizável de portas que suportam vários sistemas de entrada e saída, com muitas configurações que permitem que os varejistas possam manter modernizados os seus sistemas front end. Sustentabilidade e eficiência por meio de um novo design que é 40% mais eficiente em termos de energia do que os padrões da indústria e é feito de plásticos recicláveis PC/ABS;

Gerenciamento e monitoramento remotos que garantem o máximo tempo de atividade, suportado pelo sistema PAS (Proactive Availability Services) da Toshiba.

“O setor de varejo está no meio de uma enorme reformulação tecnológica impulsionada por mudanças extraordinárias no comportamento do consumidor e um novo normal de expectativas para experiências perfeitas de compras, personalizadas e hiper eficientes”, disse Stacey Shulman, vice-presidente do Network and Edge Group da Intel. “Projetado com o processador Intel Core de 13ª geração, com desempenho de computação de última geração, conectividade WiFi6 e preparado para a Inteligência Artificial, o TCx® 900 da Toshiba é outro exemplo da longa história de colaboração com a Intel para atender aos requisitos flexíveis, escaláveis, de alto desempenho e segurança que os varejistas precisam para suprir seus consumidores modernos de hoje.”

O TCx® 900 é uma das mais recentes inovações na rica história da Toshiba e no seu crescente portfólio de soluções completas de hardware, software e serviços. Como um confiável líder global de tecnologia para o varejo, a Toshiba dedica-se a capacitar os varejistas para servirem melhor as suas comunidades, permitindo-lhes evoluir com as gerações de consumidores e associados, adaptando-se rapidamente ao que o futuro lhes reserva.

Sobre a Toshiba Global Commerce Solutions

A Toshiba Global Commerce Solutions capacita o varejo a crescer e prosperar por meio de um ecossistema dinâmico de soluções e serviços mais inteligentes e ágeis, que permitem aos varejistas evoluir de forma resiliente com as diferentes gerações de consumidores e se adaptar às condições do mercado. Contando com o apoio de uma organização global de funcionários e parceiros devotados, os varejistas ganham maior visibilidade e controle sobre suas operações, enquanto desfrutam da flexibilidade para construir, dimensionar e transformar experiências de varejo que antecipam e atendem às necessidades dos consumidores, que estão em constante mudança. Visite commerce.toshiba.com e interaja conosco no Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube para saber mais.

