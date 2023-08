Faculdade realiza evento Internacional de Ensino e Pesquisa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de agosto de 2023.

O 4º Simpósio Internacional de Ensino e Pesquisa em Saúde (SIEPS) e o 3º Workshop Café Virtual dos Comitês de Ética em Pesquisa, promovidos pela faculdade de medicina FACERES, serão realizados nos dias 31 de agosto, 01 e 02 de setembro de 2023, de forma online e gratuita.

Pesquisadores, membros de comitê de ética em pesquisa, educadores, profissionais da área da saúde e de outras áreas do conhecimento, estudantes e interessados no avanço do conhecimento em saúde e boas práticas em pesquisa estão convidados a participar e contribuir para este evento que traz como tema central “Boas práticas em pesquisa”.

A programação propõe discussões entre pesquisadores renomados da ciência nacional e internacional sobre os aspectos éticos e a integridade ética das atividades científicas, desde a elaboração até a publicação.

A professora Dra. Tamara Veiga Faria, coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa, enfatizou a importância do evento para o setor da saúde, lembrando que na edição passada reuniu mais de 2 mil participantes. Ela destaca ainda que um dos diferenciais desta edição é a colaboração por meio da troca de experiências entre instituições de ensino superior, pesquisadores e membros dos comitês de ética em pesquisa para garantir a integridade das pesquisas. “Entendemos que não existe pesquisa sem boas práticas e, sobretudo, ela deve se basear em um princípio fundamental: a melhor contribuição para a ciência e o seu avanço na saúde só é possível se todo cientista exercer sua profissão de maneira ética”, explica Tamara Veiga.

Professora Dra. Talita Valentino, coordenadora de Pesquisa da faculdade, destacou a importância do evento, em sua 4ª edição, que contará com a participação de pesquisadores nacionais e internacionais, instituições hospitalares e de ensino superior, membros do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

“Um dos diferenciais do evento é a contribuição para o aprimoramento das pesquisas por meio do compartilhamento de insights, experiências e estratégias que promovem a excelência em cada etapa do processo de pesquisa. Juntos, exploraremos maneiras de aprimorar nossas abordagens de pesquisa e colaborar em busca de avanços científicos significativos”, explica Talita Valentino. A programação do evento conta com oficinas, palestras, apresentação de trabalhos científicos, sessões interativas e workshop que promovem a discussão ativa, a troca de ideias e a aprendizagem prática.

Com base na temática central “Boas Práticas em Pesquisa”, serão abordados temas como: A integridade ética da pesquisa; Privacidade, ética e gestão de dados na ciência e organizações; Coleta e gerenciamento de dados em pesquisa; Validade do instrumento de pesquisa e as estratégias para criar um formulário de avaliação eficaz; Pesquisa clínica e suas implicações na prática; Desafios e experiências éticas em pesquisas CHS e Biomédicas na visão do CEP e CONEP; Construção do Parecer Consubstanciado.

Um dos convidados internacionais, Prof. Dr. Carlos Fernando Collares especialista em avaliação para o European Board of Medical Assessors, tem como tema da palestra: “Como aumentar a validade do seu instrumento de pesquisa? Estratégias para criar um formulário de avaliação eficaz”, agendada para o dia 01 de setembro.

O 3º Workshop – Café Virtual dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), agendado para o dia 02 de setembro tem o apoio da CONEP – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – para que os membros dos CEPs brasileiros possam compartilhar suas experiências. Além da discussão de temas relacionados às atividades de rotina dos CEPs, serão debatidas em pequenos grupos, ferramentas que podem contribuir para a qualidade dos processos desses comitês. Tal evento estimulará a participação dos CEPs distribuídos em todo o país.

Professora Tamara Veiga destaca que na última edição do Workshop, mais de 700 comitês de ética brasileiros participaram do evento, com a participação de membros de comitês de ética de todos os estados brasileiros.

Dra. Laís Alves de Souza Bonilha, Coordenadora da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP é uma das convidadas do evento. Sua palestra traz o tema “O que deve significar as Boas Práticas em Pesquisa para os CEPs?”, agendada para o dia 02 de setembro.

O período de submissão dos trabalhos científicos do 4º SIEPS vai até 18 de agosto/23. Serão aceitos trabalhos científicos referentes às diferentes categorias: Pesquisa original; Revisão de literatura; Relato de caso; Relato de experiência.

As inscrições para submissão dos trabalhos e para participar do evento estão abertas são gratuitas e podem ser feitas direto no link: https://www.even3.com.br/4-sieps-e-3-cafe-virtual/