Academia Binatural lança 100 vagas para cursos gratuitos

* Por: DINO - 17 de agosto de 2023.

Como parte das celebrações de seu aniversário, a Academia Binatural anunciou a abertura de 100 vagas em cursos gratuitos, estendendo o acesso a todos, incluindo indivíduos não afiliados à instituição. As aulas abrangem cinco seções temáticas, englobando assuntos como Comunicação & Cidadania, Sustentabilidade, Inovação e Tecnologia, Pacote Office e Escola de Biodiesel, totalizando mais de 100 horas de aprendizado.

A seleção de cursos abrange diversas habilidades técnicas e trilhas de conhecimento aplicáveis a múltiplas trajetórias profissionais. Para se inscrever, é necessário possuir mais de 18 anos, estar cursando ou já ter concluído o ensino médio, além de preencher um formulário de pré-cadastro.

O relatório Competitividade Brasil 2019-2020 da CNI mostra que, no que diz respeito à EPT (Educação Profissional e Tecnológica), o país ainda necessita progredir, já que somente 9,3% dos alunos estão inscritos em cursos voltados para profissionalização, de acordo com dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Os registros do Censo Escolar da Educação Básica 2019 do Inep revelaram um incremento de 11.519 alunos em relação a 2018, resultando em um total de 1.914.749 estudantes matriculados na educação profissional.

De acordo com o CEO da Binatural, André Lavor, essa iniciativa busca democratizar a cultura e tornar o conhecimento mais acessível a todos. “Acreditamos que a educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento humano e queremos proporcionar essa oportunidade a um público amplo e diversificado”, disse.

Lavor ressalta que empresas devem ser agentes de transformação social. “Nosso compromisso vai além do sucesso nos negócios, queremos impactar positivamente a sociedade em que estamos inseridos”, afirma o CEO da Binatural. “Acreditamos no poder da educação para transformar vidas”, acrescenta.

Ao oferecer esses cursos, segundo Lavor, a instituição investe no potencial humano e capacita indivíduos a enfrentarem os desafios do mundo atual. “Queremos que cada pessoa que participe da nossa academia tenha a oportunidade de ampliar seus horizontes e fortalecer suas capacidades”, finaliza.