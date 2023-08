Nova integração da Mastercard e da Riskified combina informações sobre fraude para impulsionar o crescimento de receitas e a lucratividade no comércio eletrônico dos comerciantes globais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de agosto de 2023.

A Riskified (NYSE:RSKD), líder em inteligência de risco e combateàfraude, anunciou hoje uma parceria aprimorada com a líder global de pagamentos, a Mastercard, que melhorará a capacidade dos negócios em todo o mundo de aumentar as receitas e os lucros online ao passo em que mitigam o risco de fraude e cobranças retroativas.

A plataforma de aprendizado de máquina da Riskified fornece às equipes que trabalham no combateàfraude comercial informações altamente precisas e automatizadas para decisão de risco quanto às transações de comércio eletrônico. Essa parceria explora novas áreas no espaço de combateàfraude em comércio eletrônico, casando informações dos produtos e soluções de segurança cibernética líder mundial da Mastercard com a ampla rede de transações e identidades da Riskified. A parceria também dá acesso ao conjunto de ferramentas da Mastercard que permite alertas em tempo real sobre eventos de cobrança retroativa e facilita resolução automatizada de disputas.

“Esta parceria global com a Mastercard destaca o impacto mensurável que a Riskified tem nas receitas e lucratividade comerciais”, afirmou Kevin Sprake, vice-presidente de parcerias globais de canal da Riskified. “Estamos entusiasmados de trabalhar com a Mastercard para empoderar os comerciantes a continuar investindo em comércio eletrônico de forma a impulsionar crescimento em todo o mundo e, particularmente, em países emergentes, onde os comerciantes são mais expostosàfraude e abuso”.

Para mais informações sobre os parceiros da Riskified, acesse riskified.com/partners.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita empresas a aumentar suas receitas e lucros oriundos de comércio eletrônico através da mitigação de riscos. Uma rede incomparável de marcas comerciais, incluindo Wayfair, Booking.com e Prada, tem parceria com a Riskified para proteção garantida contra cobranças retroativas, combater fraude e abuso de políticas em escala, e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco em comércio eletrônico, cientistas de dados e pesquisadores, a plataforma de inteligência de risco e combateàfraude alimentada por IA da Riskified analisa a pessoa por trás de cada interação a fim de fornecer informações robustas baseadas em identidade para tomada de decisões em tempo real. Saiba mais em Riskified.com.

