TNT e SoulCode Academy formam mais de 1.500 alunos no Brasil

* Por: DINO - 17 de agosto de 2023.

A parceria entre a TNT Energy Drink e a SoulCode Academy continua a render frutos por todo o país. A marca de energéticos do Grupo Petrópolis com a edtech brasileira tem formado mais de 1.500 alunos nos bootcamps durante os dois anos consecutivos de parceria, tendo como principal propósito oferecer educação tecnológica gratuita para inserir estudantes de 18 a 65 anos no mundo do trabalho. Os cursos possuem um prazo de quatro meses de duração e tem metodologia própria.

Segundo estimativas, cerca de 5 famílias são impactadas positivamente por dia por meio destes cursos. Atualmente, o índice de empregabilidade chega a 91% com salário médio de R$ 3.500 por mês. E mais: cerca de 30 mil pessoas já foram impactadas pela parceria da SoulCode e TNT com a capacitação e aumento de renda nominal.

“O mercado de tecnologia tem um longo caminho de expansão. E nós da TNT Energy Drink queremos estimular e participar cada vez mais deste cenário transformador. Sabemos que esta iniciativa fomenta a inclusão e profissionalização, inclui formalmente pessoas impactadas pelo projeto no mercado de tecnologia, o que beneficia muitas famílias de forma econômica e socialmente”, comemora Livia Bassi, gerente de Marketing da marca TNT Energy Drink.

Neste ano, por sua vez, a meta é formar mais 2 mil alunos. Com foco em um cenário de diversidade e inclusão para o mercado de trabalho, com objetivo de atender nas vagas percentual de 50% para mulheres, outros 50% autodeclarados negros ou pardos, 5% PCDs e 2% transexuais, a Soulcode atuará com alunos acima de 18 anos, na distribuição das mil bolsas online, que tem 5 mil horas de conteúdo.

As turmas reúnem alunos em 23 estados do Brasil, sendo eles: Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Os cursos têm quatro meses de duração com 800 horas/aula divididas no tripé soft skills, hard skills e inglês. Eles são 100% gratuitos e estão disponíveis para todo o Brasil

SOBRE A SOULCODE ACADEMY — A SoulCode Academy é uma edtech brasileira que tem como propósito a educação tecnológica, iniciação e inclusão digital, impacto social, diversidade e empregabilidade. A startup nasceu em dezembro de 2020, em meio à maior pandemia das últimas décadas, em face à alta demanda de profissionais capacitados na área de programação. O projeto foi idealizado por profissionais do setor de tecnologia, após anos de estudos e visitas a escolas de programação da Europa e Estados Unidos. Fundada por Carmela Borst, Fabricio Cardoso, Juana Pinkalsky e Silvio Genesini, a edtech representa a visão de sua equipe e o Conselho Consultivo, que entendem que, através da formação em programação e ponte para empregabilidade, podem apoiar o início e a ressignificação da carreira de milhares de pessoas.

SOBRE O TNT ENERGY DRINK – Produzido e distribuído pelo Grupo Petrópolis, o TNT Energy Drink está presente em 20 estados brasileiros, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Produzido na fábrica de Teresópolis, está entre os energéticos mais consumidos no Brasil e é comercializado nas seguintes versões: Original, Focus, Açaí com Guaraná, Maçã Verde, Tangerina e Zero Açúcar, além da linha Juice Mango Summer.

