Eletrificação abre caminho para descarbonizar a indústria

* Por: DINO - 17 de agosto de 2023.

Um estudo realizado pela consultoria Heatable revelou as indústrias que mais poluem o meio ambiente em 2023. Entre elas estão os setores de combustíveis, energia, agricultura, moda, alimentação, construção civil e transportes. Nesse contexto, o desafio atual é reduzir as emissões de gases de efeito estufa no segmento e combater as mudanças climáticas.

Para controlar esses efeitos negativos, é necessário encontrar a melhor direção para a descarbonização industrial, o que inclui a redução da quantidade de gás carbônico e de outros gases nocivos emitida para a atmosfera.

Uma das soluções já encontradas para o caminho da sustentabilidade é o uso da eletrificação junto com a digitalização. Há várias estratégias e tecnologias que podem ser empregadas, para a redução da emissão de CO2.

Do lado da demanda: Eficiência energética

Para O VP Industrial Automation e Head of Digitalization da Schneider Electric, Regis Ataídes, com tecnologias mais eficientes, como motores elétricos de alto desempenho, sistemas de iluminação eficientes e isolamento térmico adequado, pode-se melhorar a eficiência energética dos processos industriais. As chamadas fábricas inteligentes (smart factories) possuem sistemas de automação que permitem um controle e monitoramento preciso da energia consumida em todo o processo, inclusive tomando decisões em tempo real, de acordo com dados e inteligência artificial.

“A digitalização, é essencial para a eficiência energética e poupar energia. As soluções já existem e podem ser implementadas imediatamente, com custos bastante escaláveis”, complementa.

Do lado da oferta: Energias renováveis e produção mais limpa

“No Brasil, em 2022 a produção de energia de fontes renováveis (hidrelétrica, biomassa, eólica, solar), segundo pesquisa da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) bateu o marco de 92% . Temos uma das matrizes energéticas mais ‘limpas’ do mundo”, explica Regis.

Com isso, a indústria pode se beneficiar, buscando a transição para fontes de energia renovável. O investimento em fontes de energia limpa reduz significativamente as emissões.

Já a otimização de processos industriais pode levar a uma produção mais limpa e sustentável. A perda de energia nos processos industriais ainda é demasiadamente grande. Soluções integradas de digitalização e automação podem ajudar a atingir os índices de sustentabilidade e redução de emissões.

Eletrificação

“Substituir combustíveis fósseis por eletricidade é outra estratégia que pode ser usada. A eletrificação de processos que, atualmente, dependem de combustíveis fósseis, como aquecimento, refrigeração e transporte, pode ser alcançada por meio da adoção de tecnologias elétricas, como bombas de calor, veículos elétricos e equipamentos elétricos”, ressalta.

Por isso, a eletrificação reduz a poluição do ar decorrente da combustão de combustíveis fósseis.

Captura e armazenamento de carbono (CCS)

A captura e o armazenamento de carbono (CCS) surgiu como uma ferramenta capaz de amenizar os impactos das emissões de dióxido de carbono na atmosfera provenientes de combustíveis fósseis e industriais. Nesse processo, ela pode capturar até 90% das liberações desse gás produzido. Isso impede que o CO2 seja liberado na atmosfera, reduzindo, assim, os impactos.

“Não existe mágica ou solução de curtíssimo prazo. É necessário um engajamento de todos os agentes envolvidos em toda a cadeia de valor. O planeta é provedor dos recursos necessários para a nossa evolução. É essencial que governos, indústrias e sociedade civil se unam e trabalhem, em conjunto, para criar políticas de incentivo, promover investimentos em tecnologias e conscientizar sobre a grande importância que a descarbonização tem para um futuro mais sustentável do planeta”, finaliza o executivo.