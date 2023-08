ABIMAQ realiza o 5º Seminário de Marketing Digital na Indústria

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de agosto de 2023.

A 5ª edição do Seminário de Marketing Digital na Indústria, o SMDI, realizado pela ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), irá trazer assuntos voltados especialmente para o marketing industrial. O evento, com aproximadamente oito horas de conteúdo, acontecerá na sede da entidade, em São Paulo, no dia 22 de agosto.

Para esse ano, os organizadores convidaram especialistas da área que irão abordar, além das novas tendências do marketing, as principais estratégias de vendas e os pontos que desafiam as empresas da indústria a serem mais produtivas e melhorarem o relacionamento com o cliente.

Lariza Pio, diretora executiva de comunicação e marketing da ABIMAQ e uma das idealizadoras do SMDI, foi entrevistada para explicar mais sobre o projeto.

Qual foi a iniciativa que resultou na primeira edição do evento?

“Quando criamos o evento, em 2019, percebemos que a indústria carecia de informações atuais sobre o universo do marketing, por isso tínhamos como objetivo levar conhecimento aos nossos associados e oferecer o suporte necessário para que os departamentos de marketing e vendas das indústrias, pudessem se desenvolver e ampliar as oportunidades existentes no mercado.”

“Ao longo do tempo, o evento foi crescendo e se tornou um canal assertivo de disseminação de conteúdo relevante não apenas sobre marketing, mas também de outros temas relacionados. Este ano, por exemplo, estamos com um foco também na área de vendas das empresas e como melhorar as suas estratégias, além de divulgação nas mídias sociais, e sobretudo como otimizar o funil de leads para que cada vez mais os departamentos de marketing e vendas possam trabalhar de forma colaborativa.”

E para a edição de 2023 o que será abordado?

“Em todas as edições, elencamos o que há de mais atual para trazer ao evento, e selecionamos com cuidado os convidados que darão as palestras, priorizando sempre quem são os especialistas em cada assunto e levando em conta que estejam em dia com as tendências do mercado. Em 2023, resolvemos estender o conteúdo de marketing industrial e fazer uma conexão com a aplicação desses temas para vendas. Essa intersecção é fundamental para desenvolver todos os passos que o possível cliente faz, desde entrar em contato com o produto ou serviço até as estratégias de pós-venda e fidelização.”

O seminário é somente para associados da ABIMAQ ou qualquer pessoa tem acesso ao evento?

“O evento é aberto a todos que queiram entender mais sobre o marketing voltado à indústria, bem como outros aprendizados relacionados que são imprescindíveis para o crescimento pessoal e profissional, agregando valor para amplas áreas do conhecimento.”

Serviço:

Evento: 5ª edição do SMDI – Seminário de Marketing Digital na Indústria

Onde: Sede da ABIMAQ – Av. Jabaquara, 2.925, Mirandópolis, São Paulo

A inscrição para o evento deve ser realizada através do link: http://smdi.abimaq.org.br/2023