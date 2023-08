Condicionamento cardiovascular traz benefícios à saúde

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de agosto de 2023.

Já é mais do que conhecimento geral que a prática regular de exercícios físicos faz bem à saúde. Dados do Ministério da Saúde mostram que a atividade física frequente é fundamental para prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis e informam que as enfermidades causadas pelo sedentarismo são responsáveis por 71% de todas as mortes no mundo, incluindo as mortes de 15 milhões de pessoas por ano com idade entre 30 e 70 anos.

E pessoas com doenças cardíacas podem praticar atividades físicas, desde que adequadas para suas condições. O Ministério da Saúde informa, também, que a inatividade física, aliada ao sedentarismo, pode não só agravar os problemas, como também ocasionar novos. Assim como o restante do corpo, o coração também é um músculo e, portanto, será beneficiado pela atividade física. O condicionamento cardiovascular é a capacidade do coração de bombear sangue para os outros órgãos, estando associada à função de conduzir oxigênio para todo o corpo.

“Com a supervisão de um médico, a atividade física pode ajudar a melhorar a autoestima e a qualidade de vida das pessoas, a coagulação sanguínea, reduzir a pressão arterial, controlar o peso, além de aumentar a capacidade cardiorrespiratória, diminuindo o risco de problemas cardíacos como o AVC”, afirma Dr. Rizzieri Gomes, médico cardiologista, focado na mudança do estilo de vida (MEV) de seus pacientes. O médico ainda afirma que “Não há limites quando se trata de saúde e superação. A atividade física constante melhora o condicionamento muscular e cardiorrespiratório, ajudando a evitar a perda de massa magra, na manutenção da saúde óssea e corporal da pessoa, reduzindo o risco de fraturas, de hipertensão, doença cardíaca coronária, AVC, diabetes, câncer de cólon e de mama, depressão e ansiedade”, completa.

“E o segredo para elevar o condicionamento cardiovascular, na verdade, já não é segredo”, revela o médico. “São os nossos conhecidos hábitos saudáveis, como apostar no treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT). Isso vai desafiar o corpo e aumentar a taxa de queima de calorias. Uma dica que gosto de dar é explorar diferentes modalidades desses exercícios cardiovasculares, como corrida, ciclismo, natação ou pular corda. Dessa forma, trabalha-se diferentes grupos musculares, além de se manter o treino emocionante, evitando a monotonia”.

O Dr. Rizzieri também destaca a necessidade de se fazer exercícios de fortalecimento muscular, pois um corpo mais forte proporciona um desempenho cardiovascular ainda melhor, além de alertar para a importância da hidratação adequada. A última dica do especialista tem a ver com descanso: fazer pausas da maneira correta, pois o corpo precisa recompor suas reservas energéticas para não ter lesões e dores musculares, e, por fim, priorizar o sono adequado para que o corpo se recupere e esteja pronto para enfrentar os desafios cardiovasculares.