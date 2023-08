Curso online oferece alternativas para empresas que buscam proteção patrimonial

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de agosto de 2023.

Com o objetivo principal de ter eficiência tributária para os bens da família, muitos gestores buscam na criação de uma holding familiar uma alternativa para controlar e administrar o patrimônio das pessoas que pertencem a um determinado grupo.

Pensando nisso, o Ardanaz Sociedade de Advogados realizará no dia 23 de agosto, das 9h às 13h, o curso online via plataforma Zoom “Planejamento Sucessório Proteção Patrimonial Holding. Aspectos da Nova Reforma Tributária”, com ingressos através da plataforma Sympla.

“O curso tem por objetivo apresentar aos participantes técnicas e ferramentas necessárias e ideais para a proteção patrimonial das empresas, seus sócios e famílias. Ele é indicado principalmente para empresários, contadores, advogados, consultores e demais interessados no assunto”, explica o advogado Angel Ardanaz, palestrante do curso.

A holding familiar é um conceito relativamente novo no Brasil e tem sido utilizada para proteger o patrimônio e em muitos casos preparar o planejamento sucessório.

Durante o curso “Planejamento Sucessório Proteção Patrimonial Holding. Aspectos da Nova Reforma Tributária” o palestrante Angel Ardanaz abordará diversos conteúdos, como “Formação das empresas no Brasil”; “A proteção patrimonial do empresário na lei brasileira”; “Conceito e finalidade da holding”; “Fraudes”; “Reforma Tributária: uma reflexão sobre um novo cenário”; entre outros.

Palestrante Angel Ardanaz

Angel Ardanaz é advogado em São Paulo e sócio do Escritório Ardanaz Sociedade de Advogados. Graduado em Direito pela Universidade São Judas Tadeu, é ainda especialista em Direito Empresarial pela FMU/SP e Direito Tributário pela FMU/SP. Também é professor universitário das disciplinas de Direito Empresarial e Direito Tributário.

Serviço

Curso “Planejamento Sucessório Proteção Patrimonial Holding. Aspectos da Nova Reforma Tributária”

Data e horário: 23 de agosto, das 9h às 13h

Ingressos: Plataforma Sympla

Mais informações: https://www.sympla.com.br/evento-online/planejamento-sucessorio-protecao-patrimonial-holding-aspectos-da-nova-reforma-tributaria/2075980