Empresa HitMobi lança programa de franquias

18 de agosto de 2023.

A HitMobi, especialista em serviços de design por IA e robôs para automação de atendimento, anunciou a disponibilização do modelo de franquias para investidores. Em menos de um mês de lançamento, a empresa conta com cinco parceiros e espera terminar o ano operando em mais de 50 cidades.

Os serviços oferecidos pela companhia incluem Chatbots para Instagram e WhatsApp, Landing Pages e Web Sites com imagens de I.A, Direct automático – funil de conversão rápida para Instagram, Imagens para redes sociais com IA, Pacotes e Templates prontos para nichos de clientes, como Pet Shop, Restaurantes e Clínicas Médicas.

“Com o aumento de anúncios nas redes sociais, a atenção dos consumidores está cada vez mais escassa. O cliente quer resposta em tempo real. Com este novo comportamento do consumidor, as empresas precisam se adaptar rapidamente para não perder clientes para a concorrência”, afirma Roberto Saretta, sócio da HitMobi.

Modelo de negócio

O sistema de franquias de empresas é um modelo de negócios no qual uma empresa (franqueadora) permite que indivíduos ou outras empresas (franqueados) utilizem sua marca, produtos, serviços, processos e know-how em troca de pagamento de taxas e royalties. Esse sistema possibilita que os franqueados operem seus próprios negócios sob a marca estabelecida da franqueadora, seguindo seus padrões e diretrizes.

Nesse arranjo, a franqueadora fornece ao franqueado não apenas os direitos de usar sua marca, mas também o suporte necessário para estabelecer e operar um negócio de acordo com os padrões estabelecidos. Esse suporte pode incluir treinamento, fornecimento de produtos ou serviços, marketing, assistência na escolha do local, design de interiores, entre outros.

Os dados mais recentes compilados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) apontam um crescimento de 17,2% no faturamento das franquias brasileiras no primeiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

“Com o mercado apenas começando, baixa concorrência, facilidade em arrumar cliente, acreditamos que este modelo de negócio é a melhor oportunidade para investir hoje em dia, visto que não precisa nenhum conhecimento em tecnologia, marketing, vendas”, conta Saretta.

Trabalho com IA

A HitMobi faz parte do grupo HitMakers, que hoje conta com mais 5 marcas e mais de 400 operações no Brasil, e nasceu de uma demanda interna do grupo, que não encontrava empresas para criar rapidamente seus sites com design diferenciado e fazer automação do Instagram e de suas vendas.

“Na parte de design por inteligência artificial, as ferramentas evoluíram em um ponto que praticamente hoje não é mais necessário um designer para criar uma peça para rede social, site ou até mesmo uma campanha publicitária”, diz, “O mais importante é saber os prompts (códigos) corretos, para obter o resultado que se deseja, e lógico, ter criatividade”, acredita Saretta.

Para saber mais, basta acessar: www.hitmobi.com.br