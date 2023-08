Evento em São Paulo reúne o criador do conceito “ESG” e especialistas no tema

* Por: DINO - 18 de agosto de 2023.

O ESG, acrônimo, em inglês, que se refere às práticas ambientais, sociais e de governança, tem se consolidado como um importante indicador na avaliação de empresas e organizações ao redor do mundo. A crescente consciência global sobre a necessidade de operações sustentáveis, em conjunto com o avanço da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, tem impulsionado as empresas na adoção de métricas de ESG.

Com o intuito de debater essas questões e expandir o conhecimento sobre o ESG nos universos jurídico e corporativo, a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), com apoio da OAB Nacional, através da Comissão Nacional de Relações Internacionais, promoverá, no dia 29 de agosto, o evento internacional “ESG e a Advocacia: Redefinindo Práticas Jurídicas para um Mundo Sustentável”, que reunirá especialistas, líderes do setor e interessados no tema.

O encontro terá abertura de Beto Simonetti, Presidente da OAB Nacional, e de Eduardo Mange, Presidente da AASP, palestra magna de Carlo Pereira, CEO da Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas, e encerramento de Paul Clements-Hunt, profissional que liderou a equipe da ONU que criou o conceito “ESG”.

A curadoria do conteúdo do evento, coordenada pelos advogados Bruno Barata e Letícia Campos Mello, ainda contará com advogados, executivos e demais especialistas, representando escritórios de advocacia, algumas das principais empresas do país e outras instituições em sintonia com o tema ESG.