Reality Show “Trato na Marcenaria” promove capacitação de profissionais

* Por: DINO - 18 de agosto de 2023.

Além de uma opção de entretenimento, os programas conhecidos como reality shows podem oferecer às empresas um espaço para impulsionar sua marca, principalmente no Brasil, onde o estilo de narrativa tem popularidade, como afirma o levantamento da Mind Miners sobre o assunto, no qual 49% dos brasileiros entrevistados afirmaram que se identificam com os participantes de programas do gênero. Além disso, cerca de 42% dos espectadores conheceram uma marca ou produto através de algum reality show.

Na busca por promover entretenimento para um segmento diferenciado e garantir a qualidade técnica do conteúdo direcionado ao público, o Grupo GMAD, que contempla lojas especializadas no comércio de produtos para marcenaria, produziu recentemente o reality “Trato na Marcenaria”.

O programa reúne profissionais do ramo em um reality que busca capacitar os participantes, aumentar eficiência e os resultados financeiros em uma marcenaria, além de dar dicas com o objetivo de elevar o profissionalismo de quem atua no setor. A seletiva foi realizada através de um concurso cultural que reuniu mais de dois mil profissionais de todo Brasil.

Após a seletiva, houve a escolha de cinco vencedores que estão participando do reality. Entre os episódios são abordadas lições práticas que vão desde o design de layout das marcenarias, estratégias de vendas persuasivas e gestão de equipes.

Além da participação no programa, que pode trazer visibilidade para cada um dos profissionais e suas marcas, cada marceneiro selecionado foi presenteado com uma reformulação de sua marcenaria, acompanhada de uma consultoria pessoal do especialista em marcenarias, Valci Goulart.

O objetivo do projeto, segundo o Grupo GMAD, vai além de mostrar transformações físicas. Ele visa, primordialmente, demonstrar que a implementação de mudanças simples pode resultar em uma expansão significativa nos negócios. Com a abordagem de monitoramento, o programa busca instigar os marceneiros a perceberem que aprimorar suas operações e elevar a qualidade de seus serviços está ao alcance de suas mãos.

O reality “Trato na Marcenaria” é transmitido através do canal do Grupo GMAD no YouTube e a estreia de uma nova temporada já está em andamento. Para conferir os episódios, basta acessar o canal oficial no link: www.youtube.com/grupogmad

Website: www.gmad.com.br