HCL e UpLink convidam para inscrições no segundo desafio da iniciativa de inovação Aquapreneur a nível mundial

Por: DINO - 21 de agosto de 2023.

HCL, um conglomerado internacional e UpLink, a plataforma de inovação aberta do Fórum Econômico Mundial, anunciaram a abertura de inscrições para o Desafio Desperdício Zero de Água, parte da Iniciativa de Inovação Aquapreneur.O desafio requer abordagens inovadoras de uso da água para melhorar a conservação da água doce desde a oferta até a demanda, ao avançar para o desperdício zero de água. No encerramento do desafio, 10 vencedores irão receber um prêmio financeiro total de 1,75 milhões de francos suíços.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230821765173/pt/

Datas importantes a serem observadas 21 de agosto a 2 de outubro de 2023 Abertura de inscrições 17 de outubro a 15 de novembro de 2023 Processo de análise e seleção Janeiro de 2024 Anúncio dos principais inovadores vencedores

Este é o segundo desafio de cinco Desafios da Iniciativa de Inovação Aquapreneur da HCL e UpLink. Foi lançado no ano passado em Davos, em maio de 2022, a fim de criar um ecossistema inédito de inovação para o setor mundial de água doce. A última data para se inscrever no desafio do segundo ano é 2 de outubro de 2023. Detalhes completos e critérios de elegibilidade podem ser encontrados neste link. Sob esta iniciativa, a HCL comprometeu US$ 15 milhões até 2027 para dar suporte aos empreendedores com foco hídrico.

Roshni Nadar Malhotra, Presidente da HCLTech, disse “À medida que a mudança climática continua se intensificando e os recursos de água doce se tornando mais escassos, as empresas têm uma oportunidade única de fazer uma diferença substancial no mundo em que vivemos. Na HCL, estamos comprometidos em ajudar a resolver esta crise mundial. Em parceria com a UpLink, estamos prontos para anunciar a segunda edição de nossa Iniciativa de Inovação Aquapreneur, rumo ao desperdício zero de água.Embora nosso compromisso com esta causa vital seja inabalável, convidamos outras organizações a se unirem a nós nesta missão compartilhada, contribuindo com fundos essenciais e catalisando uma exposição generalizada.”

Gim Huay Neo, Diretor Geral do Centro para Natureza e Clima no Fórum Econômico Mundial, disse “A Iniciativa de Inovação Aquapreneur vem construindo um vibrante ecossistema de inovação hídrica, que é crucial para conservar e restaurar ecossistemas totalmente naturais. Ao conectar inovadores, especialistas, investidores e parceiros, esta iniciativa está acelerando soluções de alto impacto para aumentar a segurança hídrica. Já estamos vendo um impacto significativo com os dez vencedores do primeiro Desafio de Inovação e animados em expor e respaldar um novo grupo de empreendedores Aquapreneur.”

O foco do desafio deste ano será:

Captar e proteger o abastecimento de água doce

Proteger reservatórios de água subterrânea ao captar recursos hídricos adicionais. As soluções podem se centralizar em recarregar águas subterrâneas, captar águas pluviais e de temporais ou água da atmosfera, prevenir ou minimizar vazamentos, aumentar a resiliência do ecossistema ou monitorar e gerenciar a água doce.

Reutilização da água e reciclagem de materiais

Aumente a eficiência hídrica ao reutilizar e reciclar recursos hídricos. As soluções podem incluir produtos que permitem que a água do chuveiro, da lavadora e da pia seja reciclada para usos não potáveis ou reutilização da água em instalações industriais, tecnologia mais limpa e ecológica para purificar a água reutilizada etc. De modo ideal, é preciso gerenciar compensações, por ex. é necessário ter suporte de energia sustentável, bem como foco na qualidade da água.

Economia de água na agricultura

Reduza a retirada de água na agricultura através da irrigação inteligente. As soluções podem incluir irrigação de precisão, sensoriamento remoto, práticas agrícolas regenerativas com foco na retenção de água e tecnologias como aplicativos móveis para otimizar a quantidade e o momento de aplicação da água em plantações. ​

Critérios de avaliação e seleção para o 2o ano irão incluir:

I. Estrutura organizacional

Modelo de negócios financeiramente viável: A solução demonstra um modelo de negócios sustentável e uma abordagem de receita, apresentando comprovação do histórico de financiamento, bem como oportunidades de investimento para investidores ou financiadores filantrópicos.

A solução demonstra um modelo de negócios sustentável e uma abordagem de receita, apresentando comprovação do histórico de financiamento, bem como oportunidades de investimento para investidores ou financiadores filantrópicos. Estágio: Além da fase de concepção e demonstrando o potencial para escalar e obter viabilidade financeira, impactos e sustentabilidade a longo prazo. Em geral, os principais inovadores da UpLink alcançaram o estágio piloto para a fase de crescimento / escalonamento de suas operações.

Além da fase de concepção e demonstrando o potencial para escalar e obter viabilidade financeira, impactos e sustentabilidade a longo prazo. Em geral, os principais inovadores da UpLink alcançaram o estágio piloto para a fase de crescimento / escalonamento de suas operações. Equipe de gerenciamento: Equipe de gerenciamento comprometida, diversificada e conduzida por valores com o conjunto de habilidades correto e capacidades de execução demonstradas, incluindo equipe local ou vontade de trabalhar com as partes interessadas locais.

Equipe de gerenciamento comprometida, diversificada e conduzida por valores com o conjunto de habilidades correto e capacidades de execução demonstradas, incluindo equipe local ou vontade de trabalhar com as partes interessadas locais. Medição e verificação de padrões: A solução demonstra uma clara estrutura de monitoramento, avaliação e verificação de impactos. As métricas e indicadores devem ser rastreados de modo transparente, fazer referência e aplicar padrões robustos e relevantes, além de receber credenciamento independente e verificação de terceiros.

A solução demonstra uma clara estrutura de monitoramento, avaliação e verificação de impactos. As métricas e indicadores devem ser rastreados de modo transparente, fazer referência e aplicar padrões robustos e relevantes, além de receber credenciamento independente e verificação de terceiros. Governança e modelos de operação: A solução tem uma pessoa jurídica vinculada ao projeto ou tecnologia. O modelo operacional mostra até que ponto o projeto obteve viabilidade financeira e fluxos sustentáveis de receita ou teve uma visão e um plano para atingi-los.

II. Principais características

Inovação: Embora já existam muitas tecnologias hídricas, a inovação é necessária em serviços, preços, parcerias e modelos de negócios.

Embora já existam muitas tecnologias hídricas, a inovação é necessária em serviços, preços, parcerias e modelos de negócios. Replicabilidade: Submissões de todo o mundo que são escaláveis em seus contextos locais e potencialmente replicáveis em diferentes partes do mundo.

Submissões de todo o mundo que são escaláveis em seus contextos locais e potencialmente replicáveis em diferentes partes do mundo. Impactos holístico e sustentável: A solução demonstra benefícios ‘ganha-ganha’ para diversas agendas, sobretudo a sociedade e o meio ambiente. A solução apoia a agenda hídrica a longo prazo, ao proporcionar um impacto que supera o período do desafio.

A solução demonstra benefícios ‘ganha-ganha’ para diversas agendas, sobretudo a sociedade e o meio ambiente. A solução apoia a agenda hídrica a longo prazo, ao proporcionar um impacto que supera o período do desafio. Riscos externos: A solução está a par de quaisquer riscos e incertezas associadosàobtenção de resultados desejados.

Os 10 principais empreendedores com foco hídrico serão selecionados como os principais inovadores a fazer parte da Rede de Inovação UpLink, um programa exclusivo feito sob medida para fundadores, presidentes de empresas, diretores executivos e muito mais. Eles irão obter vários benefícios, incluindo acesso a eventos, projetos e comunidades selecionados liderados pelo Fórum Econômico Mundial e suas parcerias. Os participantes irão ganhar conexões estratégicas com organizações dentro das redes do Fórum e da UpLink, fomentando valiosas cooperações. O programa estende o suporte direcionado ao abranger orientações técnica, comercial e operacional. Em particular, um incentivo financeiro é oferecido; entre os principais inovadores selecionados, até 10 podem receber cada um 175.000 francos suíços de um fundo total de 1,75 milhão de francos suíços.

Sobre o HCL Group

Fundada em 1976 como uma das startups de TI originais de garagem da Índia, a HCL é pioneira da computação moderna com muitas inovações em seu crédito, incluindo a introdução do computador baseado em microprocessador de 8 bits em 1978, bem antes de seus pares internacionais. Hoje, a empresa HCL está presente em vários setores que incluem soluções de tecnologia, saúde e gestão de talentos, compreendendo três empresas: HCL Infosystems, HCL Technologies e HCL Healthcare. A empresa gera receitas anuais de mais de US$ 12,8 bilhões, com mais de 223.438 empregados atuando em 60 países. Para mais informação, acesse www.hcl.com

Sobre a UpLink

A UpLink é a plataforma de inovação aberta do Fórum Econômico Mundial, dedicada a liberar uma ‘revolução empreendedora’ para apoiar uma transformação sistêmica positiva às pessoas e ao planeta. Lançada no Encontro Anual do Fórum em Davos em janeiro de 2020, em cooperação com a Salesforce e a Deloitte, a UpLink é agora um ecossistema próspero de mais de 400 principais inovadores, investidores, especialistas e organizações, que vêm impulsionando impactos positivos para as Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230821765173/pt/

Contato:

Dr. Pooja Arora | [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE