Universidade dos EUA promove evento em escolas do Nordeste

* Por: DINO - 21 de agosto de 2023.

A partir do dia 21 de agosto, o Nordeste do Brasil recebe o “International Roadshow – Computer Animation e as carreiras incríveis para quem é criativo”. As palestras serão realizadas em escolas parceiras da Full Sail University – universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos – nas cidades de Fortaleza (CE), Maceió (AL) e Salvador (BA) e terão como tema principal a questão do desenvolvimento de animações gráficas computadorizadas.

O evento deve contar com a presença do graduado Ramon Faria, formado em Computer Animation pela Full Sail University. O encontro está aberto a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do High School de escolas parceiras da Full Sail University no Brasil.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, explica que o formato de palestras será presencial, nas unidades de ensino. “Os alunos das escolas parceiras e inscritas terão a oportunidade de conhecer, ainda mais, sobre o que é e como é trabalhar com projetos criativos no mercado”.

Olival conta que as datas e horários das palestras serão informadas aos alunos pelas escolas parceiras e que, em caso de dúvidas, também é possível buscar informações junto à Full Sail.

De acordo com a proposta da universidade, a série de palestras visa levar informações pertinentes sobre carreiras criativas aos estudantes do Nordeste brasileiro, o que pode contribuir para uma escolha assertiva e, ainda, prevenir desistências no ensino superior. De acordo com o Mapa do Ensino Superior no Brasil, do Instituto Semesp, mais da metade dos alunos (55,5%) que entram em faculdades brasileiras desiste de se formar antes de completar o curso.

Outro dado que vai ao encontro da iniciativa da Full Sail consta no relatório “Economia Criativa no Brasil”, produzido pelo British Council em parceria com o MinC e SEBRAE, que mostra que o empreendedorismo criativo está em crescimento, com profissionais autônomos e pequenos empreendedores atuando em áreas como design, moda, audiovisual e tecnologia.

Para mais informações, basta acessar: @fullsailbrazilcommunity