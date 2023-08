Feel Sharp, Play Sharp: Gillette e Razer se unem para a melhor colaboração em cuidados pessoais e games

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 22 de agosto de 2023.

Gillette™, a maior empresa em cuidados de beleza masculina, e Razer™, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, se uniram para lançar a melhor parceria em cuidados pessoais e jogos eletrônicos. As duas marcas, que têm uma rica história e tradição dentro da comunidade, encontram-se na intersecção do design, inovação e tecnologia de ponta para revelar a série de edição limitada dos produtos GilletteLabs da marca Razer com tira esfoliante.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230822617525/pt/

Feel Sharp, Play Sharp: Gillette and Razer Team Up for the Ultimate Collaboration in Grooming and Gaming. To learn more, visit gillette.com/razer. (Graphic: Business Wire)

Pronto para estar nas lojas e em vendas online a partir do final de agosto, os clientes poderão adquirir o barbeador GilletteLabs com tira esfoliante – a mais recente inovação da marca Gillette – com o icônico logotipo de cobra de três cabeças e a marca registrada em verde ácido da Razer. Além disso, os gamers e fãs podem participar com as marcas nos maiores eventos gamers do mundo, assim como ativar campanhas por meio da lista de streamers e influenciadores da Razer da Gillette Gaming Alliance.

“Razer, uma empresa de games de elite, e Gillette, a marca de lâminas de barbear com liderança mundial, não significa apenas uma coincidência de nomes”, disse Daniel Ordonez, líder global de franquias de marca para Gillette. “Há muito tempo que somos fãs da Razer com sua tecnologia de inovadora; é uma marca que todos reconhecem em games e tecnologia. Estamos entusiasmados em elevar a experiência de barbear e de jogar por meio deste emocionante empreendimento, marcando um novo passo para nós na cultura de games. Gamers e fãs do mundo inteiro irão desfrutar da nossa mais recente colaboração – a combinação perfeita de forma, função e design.”

Estas duas marcas há muito se admiram, ocupando os mesmos espaços no ambiente de games, reunindo-se em eventos ao longo dos anos e discutindo a ideia de uma colaboração para ofereceràcomunidade de gamers algo que poderiam gostar e usar. Mais cedo este ano, um vídeo do Dia da Mentira, 1o de abril – divulgado pela Razer – mostra um mouse barbeador para a comunidade – um aceno sutil, mas divertido, para a parceria em potencial. O vídeo gerou um entusiasmo significativo, sinalizando para as duas marcas que era uma ótima ideia e era hora de dar vida a essa colaboração.

“Depois que o Razer Razer foi apresentado no Dia da Mentira, 1o de abril, fomos inundados com pedidos para o projeto desse produto. Estamos ansiosos para proporcionar aos nossos fãs o que eles pediram”, explicou Ayesha Durante, vice-presidente, chefe global de Marketing na Razer. “Esta colaboração entre estas duas potências resultou na criação de um design, que apresenta o melhor da Razer e da Gillette, com foco na qualidade e no desempenho.”

As duas marcas icônicas se unem sob a plataforma “Feel Sharp, Play Sharp” (Sinta-se afiado, jogue afiado), que destaca o espírito de quando você se sente afiado e joga com precisão, seja no jogo ou na vida.

O GilletteLabs com tira esfoliante oferece um barbear sem esforço em apenas uma passada. Com a tecnologia de esfoliação embutida, esta lâmina foi projetada para liberar os pelos presos, enquanto o disco flexível contorna o rosto para a melhor experiência de barbear da Gillette.

O GilletteLabs com tira esfoliante recentemente apareceu nas áreas mais relevantes da cultura masculina, incluindo comerciais durante os maiores eventos esportivos do mundo e ativações em alguns dos maiores festivais. Além disso, a Gillette vem destacando a estética elegante do barbeador e criando demanda entre os primeiros usuários e impulsionadores da cultura. Consequentemente, a marca tem o prazer de anunciar o que há de mais recente em ruptura cultural do GilletteLabs e de fazer parceria com uma das melhores empresas de tecnologia de jogos do planeta, a Razer.

Para mais informações por favor visite gillette.com/razer e siga a Gillette Gaming nas redes sociais, incluindo TikTok aqui, assim como a Razer aqui.

Sobre a Gillette:



Há mais de 120 anos, a Gillette proporciona tecnologia de precisão e desempenho inigualável em seus produtos, aprimorando a vida de mais de 800 milhões de consumidores no mundo inteiro. Desde o barbear e higiene corporal até cuidados com a pele e proteção contra o suor, a Gillette oferece uma ampla diversidade de produtos, que incluem lâminas, gel para barba (géis, espumas e cremes), cuidados com a pele, loções pós-barba, antitranspirantes, desodorantes e gel de banho. Para obter mais informações e saber das últimas novidades sobre a Gillette, visitewww.gillette.com. Para ver a nossa seleção completa de produtos, acesse www.gillette.com. Siga a Gillette no Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a Procter & Gamble:



A P&G atende aos consumidores do mundo inteiro com um dos portfólios mais poderosos de marcas de confiança, qualidade e liderança, que incluem a Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper® A comunidade da P&G inclui operações em aproximadamente 70 países do mundo inteiro. Acesse http://www.pg.com para saber sobre as últimas novidades e obter informações sobre a P&G e suas marcas. Para outras notícias sobre a P&G, acesse www.pg.com/news.

Sobre a Razer:



Razer™ é a marca líder mundial em estilo de vida para gamers, por gamers. A marca registrada com a cobra de três cabeças da Razer é um dos logotipos mais reconhecidos nas comunidades globais de games e e-sports. Com uma base de fãs que abrange todos os continentes, a empresa projetou e construiu o maior ecossistema de hardware, software e serviços para gamers do mundo.

O hardware premiado da Razer inclui periféricos gamer e notebooks gamer Blade de alto desempenho. A plataforma de software da Razer, com mais de 200 milhões de usuários, inclui o Razer Synapse (uma plataforma de Internet das Coisas), o Razer Chroma RGB (um sistema de tecnologia de iluminação RGB proprietário com suporte para milhares de dispositivos e centenas de jogos/aplicativos) e o Razer Cortex (um otimizador e inicializador de jogos).

A Razer também oferece serviços de pagamento para gamers, jovens, millennials e a Geração Z. O Razer Gold é um dos maiores serviços de pagamentos de jogos do mundo e a Razer Fintech oferece serviços de tecnologia financeira em mercados emergentes.

Fundada em 2005, a Razer tem duas sedes, uma em Irvine, na Califórnia, e outra em Singapura, com sedes regionais em Hamburgo e Xangai, além de 19 escritórios em todo o planeta.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230822617525/pt/

Contato:

Kristyn Brown, MMK+ em nome da Gillette

[email protected]

Carey Spence, Razer

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE