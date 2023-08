Forescout se une a MISA e anuncia integração com o Microsoft Sentinel para oferecer gerenciamento automatizado de ameaças por toda a empresa estendida

Compartilhe Facebook

22 de agosto de 2023.

A Forescout, líder global em segurança cibernética, anunciou hoje integrações com o Microsoft Sentinel como parte de uma iniciativa mais ampla para oferecer suporte ao portfólio de segurança da Microsoft. Estas integrações proporcionarão visibilidade em tempo real, gerenciamento de ameaças e resposta a incidentes por toda a empresa estendida: campus, datacenter, trabalhadores remotos, nuvem, dispositivos móveis, endpoints IoT, OT e IoMT.

O aumento contínuo da gravidade, sofisticação e número de ataques cibernéticos demonstrou que as atuais estruturas e ferramentas de segurança cibernética díspares de muitas empresas são insuficientes. Centros de operações de segurança (SOCs) com falta de pessoal, uma proliferação de dispositivos não gerenciados e vulnerabilidades recém-descobertas e passíveis de exploração em sistemas legados compõem e exacerbam o risco e a probabilidade de uma quebra da segurança. Adversários sofisticados têm como alvo ambientes de computação heterogêneos cada vez mais complexos, enquanto as equipes de segurança são inundadas com falsos positivos e ameaças que são perdidas, não são priorizadas adequadamente ou não são respondidas adequadamente.

A Forescout ajuda as empresas a identificar e classificar continuamente cada tipo de ativo conectado – TI, OT, IoT e IoMT, gerenciado, não gerenciado ou suscetível – e possibilita a aplicação automatizada de medidas de segurança e conformidade adequadas para reduzir o risco.

“Estamos orgulhosos de ingressar na Associação de Segurança Inteligente da Microsoft (MISA, Microsoft Intelligent Security Association) por meio de nossa integração com o Microsoft Sentinel para oferecer aos clientes uma abordagem abrangente e holísticaàsegurança cibernética”, disse Barry Mainz, CEO da Forescout. “Com esta integração, a Forescout ajuda as equipes de segurança a entender mais profundamente os risco em sua rede, a mitigar ataques cibernéticos e, o mais importante, a responder rapidamente e com precisão se um ataque ocorrer.”

A plataforma Sentinel da Microsoft agrega uma camada essencial de inteligência automatizada ao oferecer uma maneira impactante e automatizada para aprimorar drasticamente a relação sinal-ruído com a qual as equipes de segurança lidam diariamente.

A nova integração abrangente da Forescout com o Microsoft Sentinel, juntamente com pontos de contato de longa data para o amplo conjunto de soluções Enterprise da Microsoft, proporciona aos clientes conjuntos contexto de dispositivo em tempo real, informações sobre riscos e recursos automatizados de mitigação e remediação que melhorarão os tempos gerais de resposta de segurança a incidentes e eventos. Isto permite aos clientes remover a complexidade do processo de resposta a incidentes com o aproveitamento da automação e da IA da Forescout para a tomada rápida de decisões contextuais para aprimorar a segurança ou mitigar um incidente cibernético.

Os benefícios da integração do Forescout com a Microsoft incluem:

Tempo médio de resposta mais rápido (MTTR) : permite a orquestração da correção com base em host por meio do Microsoft Defender, por meio de integrações com o Microsoft Sentinel, juntamente com a resposta baseada em rede via Forescout, para acelerar o tempo médio de resposta ao SOC.

: permite a orquestração da correção com base em host por meio do Microsoft Defender, por meio de integrações com o Microsoft Sentinel, juntamente com a resposta baseada em rede via Forescout, para acelerar o tempo médio de resposta ao SOC. Localização e inventário de ativos abrangentes e em tempo real: oferece uma visão holística de 360 graus do ambiente corporativo. Isso inclui contexto valioso do dispositivo, como localização de rede lógica e física, exposição a riscos, identidade do dispositivo e taxonomia.

oferece uma visão holística de 360 graus do ambiente corporativo. Isso inclui contexto valioso do dispositivo, como localização de rede lógica e física, exposição a riscos, identidade do dispositivo e taxonomia. Gerenciamento do ciclo de vida de ativos: avalie automaticamente a postura e reforce a conformidade, identifique vulnerabilidades conhecidas e indicadores de comprometimento, coloque em quarentena os dispositivos em risco, corrija problemas e permita que os endpoints voltemàrede com políticas de segmentação de rede apropriadas, tudo aplicado a partir de uma única plataforma. Um conjunto ideal de recursos para complementar iniciativas do tipo “conformidade para conectar” com uma capacidade comprovada de nunca perder o contexto de ativos em qualquer estágio do processo.

avalie automaticamente a postura e reforce a conformidade, identifique vulnerabilidades conhecidas e indicadores de comprometimento, coloque em quarentena os dispositivos em risco, corrija problemas e permita que os endpoints voltemàrede com políticas de segmentação de rede apropriadas, tudo aplicado a partir de uma única plataforma. Um conjunto ideal de recursos para complementar iniciativas do tipo “conformidade para conectar” com uma capacidade comprovada de nunca perder o contexto de ativos em qualquer estágio do processo. Superfície de ataque e gerenciamento automatizado de ameaças: avaliação de risco em tempo real e correção da postura de endpoints para fortalecer os dispositivos, políticas de segmentação para garantir a conectividade de rede de menor privilégio, detecção automatizada e controles de quarentena que juntos permitem uma verdadeira arquitetura Zero Trust.

“O Microsoft Sentinel reúne dados, análises inteligentes e fluxos de trabalhos para unificar e acelerar a detecção e resposta a ameaças por toda a empresa. Com o hub de conteúdo do Microsoft Sentinel os clientes obtêm acesso a conteúdo e soluções robustos integrados e publicados por parceiros com o clique de um botão. Estamos entusiasmados em colaborar com parceiros como a Forescout para o desenvolvimento de conteúdo valioso e inovador para nossos usuários”, disse Rob Lefferts, vice-presidente corporativo de Proteção Moderna e SOC.

As soluções Forescout que se integram ao Microsoft Sentinel já estão disponíveis. Para mais informações sobre a colaboração, clique aqui.

Sobre a Forescout

A Forescout Technologies, Inc., líder mundial em segurança cibernética, identifica, protege e ajuda continuamente a garantir a conformidade de todos os ativos cibernéticos conectados gerenciados e não gerenciados: TI, IoT, IoMT e TO. Há mais de 20 anos, empresas da Fortune 100 e agências governamentais confiam na Forescout para oferecer segurança cibernética automatizada e independente de fornecedor em escala. A plataforma Forescout® proporciona recursos abrangentes para segurança de rede, gestão de riscos e exposição, assim como detecção e resposta estendidas. Com compartilhamento contínuo de contexto e orquestração de fluxos de trabalhos por meio dos parceiros do ecossistema, ela permite que os clientes gerenciem riscos cibernéticos e reduzam ameaças com mais eficiência. www.forescout.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

