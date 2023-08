Moët Hennessy vai patrocinar as Olimpíadas de Paris, em 2024

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 22 de agosto de 2023.

A LVMH, holding francesa especializada em artigos de luxo, formada pelas fusões dos grupos Moët & Chandon e Hennessy e do grupo resultante com a Louis Vuitton, anunciou recentemente que será patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O grupo deve participar com marcas de moda e com os champagnes Moët Hennessy.

De acordo com informações da mídia francesa, repercutidas pelo jornalismo brasileiro, o acordo negociado por Antoine Arnault pode custar em torno de 150 milhões de euros (R$ 818,71 milhões). Os termos do contrato não foram revelados.

Segundo anúncio oficial de Arnault, “os Jogos são uma oportunidade para fazer a França brilhar”. A nota também destaca que o grupo vai patrocinar o revezamento da tocha olímpica e a cerimônia de abertura, que será realizada ao longo do rio Sena. Além disso, todas as medalhas entregues ao longo da competição serão confeccionadas por uma joalheria do grupo, que também fica responsável pela vestimenta da delegação francesa.

Danilo Bianculli, sócio-fundador da Elite Vinho, comércio varejista de vinhos, observa que a Moët Hennessy é uma das “gigantes” no mundo dos vinhos e espumantes. “A empresa tem uma trajetória que remonta a séculos e tem sido um pilar no mercado global, definindo padrões de inovação”.

Bianculli destaca que, com marcas emblemáticas como Moët & Chandon e Chandon sob seu “guarda-chuva”, a Moët Hennessy não apenas moldou a paisagem dos vinhos espumantes de luxo, mas também tem desempenhado um papel fundamental na popularização e na educação sobre vinhos finos e champanhes ao redor do mundo. “A influência da empresa pode ser vista em sua capacidade de combinar tradição com inovação, refletindo a rica tapeçaria do terroir de onde seus vinhos se originam”, diz ele.

Na visão de Bianculli, o patrocínio aos Jogos Olímpicos de Paris é uma oportunidade estratégica para a Moët Hennessy solidificar, ainda mais, sua presença global e reforçar seu legado. “Os Jogos Olímpicos são mais do que apenas um evento esportivo: são uma celebração de união global, espírito humano e excelência – valores que se alinham intrinsecamente aos da Moët Hennessy”.

Para o sócio-fundador da Elite Vinho, ao se associar a um evento de tal magnitude, a marca tem a chance de engajar um público diversificado em uma escala global, ampliando sua visibilidade e reafirmando sua posição como líder no mercado de vinhos e espumantes de luxo. “Além disso, o fato de os jogos serem sediados em Paris, um epicentro de cultura, moda e luxo, serve como um complemento perfeito para o pedigree e a herança da Moët Hennessy”.

Ainda segundo Bianculli, vale destacar que a Moët Hennessy não é apenas uma marca de vinhos e champanhes, mas uma representante da cultura e da tradição francesa no cenário mundial. “Sua dedicação à sustentabilidade, ao apoio a comunidades locais e à promoção de práticas vinícolas responsáveis reflete um compromisso não apenas com a qualidade de seus produtos, mas também com o futuro do planeta e das próximas gerações”.

Para concluir, ele ressalta que “a associação com eventos globais, como as Olimpíadas, vai além do marketing: é uma extensão de sua missão de celebrar os melhores momentos da vida, conectando pessoas através de experiências e tradições compartilhadas”.

Para mais informações, basta acessar: https://www.elitevinho.com.br/