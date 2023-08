Simpliers.com, o aplicativo de sorteios, celebra seu segundo aniversário no Brasil com um milhão local e 2,3 milhões de sorteios globais

* Por: DINO - 22 de agosto de 2023.

Atualmente, as marcas e os influenciadores organizam sorteios em plataformas das redes sociais para alcançar seu público-alvo, aumentar seu potencial de vendas e melhorar seu engajamento. Isso lhes permite criar relações próximas com seguidores atuais ou potenciais clientes, enquanto promovem seus produtos e diversificam seus canais de venda. O Simpliers.com, que permite aos usuários organizarem sorteios de forma segura e justa através de diversas plataformas, está proporcionando um quadro de referência para as marcas. O Simpliers.com, presente em mais de 150 países, conseguiu um crescimento significativo no Brasil durante esse processo, alcançando um total de um milhão de sorteios durante a celebração de seu segundo ano no Brasil.

Simpliers.com, o aplicativo de sorteios, celebra seu segundo aniversário no Brasil com um milhão local e 2,3 milhões de sorteios globais (Photo: Business Wire)

“Estamos celebrando nosso segundo ano no Brasil com um milhão de sorteios”

“Os momentos mais adequados para sorteios são dias especiais, assim como o início ou o fim da semana. Os usuários podem maximizar a comunicação com seus seguidores nesses dias. Organizar sorteios com ferramentas de confiança e compartilhar os resultados com o nome e certificado da ferramenta fortalece o vínculo de confiança. O sucesso é mais provável em países com uma utilização intensa das redes sociais, tais como a Argentina, a Turquia e o Brasil,” afirma Sinan Portakal, diretor executivo na Simpliers.com.

“Realizamos 43% dos nossos sorteios no Brasil. Até agora, chegamos a um milhão de sorteios. Estamos celebrando nosso segundo ano no Brasil com um milhão de sorteios locais e 2,3 milhões de sorteios globais”, acrescenta.

“Nosso objetivo é concretizar um em cada dois sorteios no mercado”

Salientando que ninguém tem o direito de alterar o vencedor, Sinan Portakal constata: “O direito a participar continua por uma média de 21 dias após a divulgação, sendo que alguns podem durar uma semana e outros dois meses. Com a obtenção de novos seguidores e interações, 40% dos sorteios são concluídos através do Simpliers.com. Os vencedores, selecionados de forma aleatória, são listados na página dos resultados. Nosso objetivo até o final de 2023 é ter um em cada dois sorteios realizados por meio do Simpliers.com, aumentando a percentagem para 50%”.

