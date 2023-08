Thales lança serviço de HSM para pagamento com base na nuvem para ajudar a acelerar a adoção da infraestrutura de pagamentos na modalidade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de agosto de 2023.

Hoje, a Thales anuncia o lançamento do Thales payShield Cloud HSM, um serviço de segurança de pagamentos digitais baseado em assinatura construído sobre a tecnologia payShield 10K Payment Hardware Security Module (HSM), líder de mercado para ajudar os clientes a acelerarem a adoção da infraestrutura de pagamentos em nuvem.

Levando o conhecimento especializado em HSM de pagamento para a nuvem

Por mais de 30 anos, os HSMs de pagamento da Thales têm ajudado a proteger chaves criptográficas e dados sigilosos para facilitar processos de pagamento seguros – tanto on-line quanto presencialmente. Aproveitando o sucesso de longo prazo das implantações de HSM de pagamento da Thales no mundo inteiro, o novo serviço oferece implantação rápida, flexibilidade aprimorada e integração perfeita com os principais provedores de nuvem, como a Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP).

O serviço payShield Cloud HSM pode ser usado em implantações híbridas, permitindo que clientes existentes movam qualquer aplicativo para a nuvem no seu próprio ritmo, evitando interrupções na sua infraestrutura de HSM. O serviço pode ser implantado em minutos, oferecendo segurança instantânea, confiança, segregação de responsabilidades e funções que atendem às necessidades das principais marcas de pagamento, como American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay e Visa.

Flexibilidade sem comprometer a segurança

O serviço payShield Cloud HSM é uma maneira alternativa para as empresas atenderem às suas necessidades de segurança de pagamento. Ele simplifica o compartilhamento de HSMs de produção em vários locais e aplicações, permitindo que mais HSMs sejam adicionados rapidamente para maior resiliência, backup ou capacidade. O serviço é atualmente compatível com vários data centers nas regiões dos EUA e da União Europeia, com previsão de novos a serem implementados – auxiliando as empresas na crescente complexidade da soberania de dados. Esses data centers estão em conformidade com os padrões críticos de auditoria de segurança de dados, incluindo o PCI PIN Security, essencial para o processamento de pagamentos.

“Em diversos setores e regiões geográficas, os serviços digitais estão gradualmente fazendo a transição de ofertas no local para baseadas na nuvem. As soluções de pagamento não são exceção,” disse Todd Moore, vice-presidente de Produtos de Segurança de Dados da Thales. “Nosso serviço de HSM payShield 10K baseado na nuvem oferece uma solução nova, flexível e totalmente compatível para facilitar pagamentos digitais e presenciais. Essa nova oferta proporciona o desempenho excepcional que os clientes esperam de nossas plataformas de HSM de pagamento, incluindo operações de baixa latência com as principais plataformas de nuvem.”

“Continuando nossa colaboração de décadas com a Thales, a Prime Factors testou satisfatoriamente nosso Sistema de Segurança de Cartões Bancários (BCSS) com o serviço Thales payShield Cloud HSM”, disse Jose Diaz, VP de Produtos e Serviços da Prime Factors. “Não apenas nossos clientes BCSS podem aproveitar a funcionalidade completa do payShield na nuvem, mas também podem fazer isso de forma perfeita com os HSMs payShield em ambientes híbridos. O BCSS permite controle fácil e flexível sobre o uso de HSMs de pagamento da Thales no local e na nuvem – designando funcionalidades específicas em um ambiente ou outro, ou distribuindo as funcionalidades entre nuvem e HSMs locais payShield.”

Disponibilidade

O serviço payShield Cloud HSM já está disponível para clientes da Thales que estão migrando para um ambiente multinuvem ou adotando uma abordagem híbrida, assim como para novos clientes que buscam uma abordagem de segurança de pagamento em nuvem.Para clientes do payShield, o serviço oferece total compatibilidade com os HSMs payShield no local, incluindo qualquer código personalizado. Para obter mais informações, visite https://cpl.thalesgroup.com/encryption/hardware-security-modules/payment-hsms/payshield-cloud-hsm.

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas em três domínios: Defesa e Segurança, Aeronáutica e Espaço, e Identidade e Segurança Digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, mais ecológico e mais inclusivo. O Grupo investe cerca de 4 bilhões de euros por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, especialmente em áreas cruciais como tecnologias quânticas, computação de ponta, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77.000 funcionários em 68 países. Em 2022, o Grupo gerou vendas de 17,6 bilhões de euros.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230822096428/pt/

Fonte: BUSINESS WIRE