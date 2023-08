Varejo Contrata apoia 4ª edição do Rolezinho da Empregabilidade e da Cidadania

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 22 de agosto de 2023.

O portal Varejo Contrata, plataforma onde os estabelecimentos do setor podem divulgar as vagas de emprego disponíveis, sem custo para os candidatos, uma iniciativa do Sincovaga-SP (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo), participará do Rolezinho da Empregabilidade e da Cidadania para Jovens, que acontecerá no próximo dia 25/08, das 10h às 15h, no Cantareira Norte Shopping (Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba).

A ação é organizada pela empreendedora social e professora Laine Daniel e pelo Centro de Integração da Cidadania (CIC) Oeste, no Jaraguá (zona norte de São Paulo), em parceria com o Cantareira Norte Shopping.

O evento, que surgiu para suprir a grande procura de jovens por vagas de emprego, está em sua quarta edição. Para Laine, que acumula experiência em escolas públicas, como professora e diretora, e também como professora do ensino superior, a iniciativa também tem o objetivo de diminuir a evasão escolar e aproximar o aluno do ensino médio de uma oportunidade de trabalho.

“Sabemos que nem sempre eles têm dinheiro sequer para a condução. Por isso começamos a trazer as empresas para as comunidades e assim conseguimos juntar as empresas, as vagas e os candidatos”, diz. “O apoio do portal Varejo Contrata será importante, porque o comércio é uma verdadeira porta de entrada para o mercado de trabalho para esse público”.

Nesta edição, a expectativa é receber mais de 400 candidatos, que poderão participar de processos seletivos para jovens aprendizes e também tirar o Título de Eleitor.

Serviço:

Rolezinho da Empregabilidade e da Cidadania para Jovens – Processo Seletivo para jovens aprendizes e emissão de Título de eleitor.

Local: Cantareira Norte Shopping (Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba).

Dia: 25/08, sábado, das 10h às 15h.