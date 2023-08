A iconectiv, líder em telecomunicações, explica como evitar o importante problema de fraude de callback

Nas ligações automáticas fraudulentas, o objetivo nem sempre é fazer com que você atenda. Às vezes, querem fazer com que você retorne a chamada. Essa é a intenção do golpe “one ring”. Conhecido como “Wangiri”, uma palavra japonesa para “um toque e desliga”, é uma ameaça global que cria ilegalidade de $1,82 bilhões no setor , tornando uma das cinco maiores fraudes em telecomunicação. Tem como alvo vítimas ingênuas, ao desligar a ligação intencionalmente após um toque, esperando que elas liguem de volta. Se o fizerem, a chamada será cobrada com uma tarifa premium, geralmente equivalente a uma chamada internacional, mesmo que o número pareça local.

Durante a sessão na Telco Transformation LATAM , “Trusted Tools to Protect Your Customers from Communications Fraud” (Ferramentas confiáveis para proteger seus clientes de comunicações fraudulentas), o diretor da iconectiv Alberto Apablaza discutirá este problema e fornecerá ideias sobre os tipos de ferramentas disponíveis para combate-la, incluindo o TruNumber Protect da iconectiv. Ao ajudar as empresas de telefonia a aprimorar suas análises de bloqueio de chamadas, identificando proativamente chamadas de alto risco, faixas de números não alocados e números suspeitos com tarifa premium, o TruNumber Protect oferece às empresas de telefonia as informações que precisam para identificar chamadas ilegítimas de forma simples e contínua para que possam bloquear proativamente chamadas antes que cheguem aos clientes.