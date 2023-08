El Canary Privacy & Ethics recebe aporte de R$ 5 milhões

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de agosto de 2023.

A El Canary Privacy & Ethics, escritório de projetos em segurança e privacidade, anunciou recentemente um aporte de investimento importante para expandir suas operações em 3 áreas-chave: PMO de Segurança, SOC (Security Operations Center) e Educação.

Devido o aumento exponencial da demanda por profissionais de cibersegurança e privacidade nos últimos anos, empresas de todos os setores estão enfrentando desafios para recrutar e reter talentos nessa área, o que influencia diretamente na estrutura de custos relacionados à cibersegurança dado à alta procura e oferta restrita de especialistas. Essa escassez também impacta negativamente a maturidade de segurança das empresas, cada vez mais expostas à ataques cibernéticos e possíveis multas e indenizações geradas por orgãos reguladores.

Endereçando este problema, o escritório de segurança formato por CISOs, advogados, auditores e analistas, entra como um dos principais produtos da El Canary e consiste em um Project Management Office (PMO) responsável por implementar e gerenciar programas de segurança e privacidade em seus clientes de forma contínua. Através de um modelo de assinatura, a equipe atua de forma proativa e transparente, agindo em nome do próprio cliente, mas mantendo a imparcialidade de uma equipe externa. Com esse modelo, o trabalho da El Canary já foi validado e elogiado por auditorias globais nos próprios clientes.

“Estamos ganhando tração rápida pela qualidade e detalhe com que fazemos as coisas. Estamos traduzindo segurança e privacidade em puro KPI para os executivos e penso que esse aporte apenas confirma a confiança no nosso modelo de negócios. Não atuamos como consultores, buscamos autonomia para assumir como gestores com livre acesso à alta gestão.”, afirma Daniel Niero, fundador.

O investimento também será direcionado para a expansão das operações de SOC e entrada na área de educação através da criação de novas certificações na área de segurança cibernética e privacidade. Com esse aporte significativo, a El Canary reforça sua presença no mercado e solidifica seu plano de se tornar uma das referências como PMO de cibersegurança e privacidade no Brasil, finaliza Niero.

Sobre a El Canary Privacy & Ethics:

A El Canary traz um modelo de serviços de segurança e privacidade, que se baseia em um PMO como serviço que implementa e gerencia programas de segurança e compliance seguindo padrões e frameworks globais como ISO, NIST, CIS, HIPAA entre outros. O time é liderado por CISOs, gerentes de projeto, advogados, auditores e analistas que atuam de forma contínua e proativa, podendo ser acessados de forma irrestrita pelos clientes.

www.elcanary.com