Elo e Fiserv expandem modalidade de pagamento por QR Code para varejistas

* Por: DINO - 23 de agosto de 2023.

A Elo e a Fiserv estão expandindo o acesso a pagamentos digitais por meio da disponibilidade do Hub Elo QR Code em terminais TEF (Transferência Eletrônica de Fundos). Os consumidores poderão fazer compras diretamente nos pontos de venda digitalizando um QR Code com qualquer smartphone com câmera. Isso elimina a necessidade de ter um cartão físico ou um dispositivo móvel com tecnologia NFC (Near Field Communication) ou contactless, expandindo o acesso a pagamentos digitais para a maioria dos brasileiros.

O Hub QR Code da Elo está desenhado para as especificidades e oportunidades de um país que tem mais dispositivos móveis do que habitantes. O Hub está integrado às principais adquirentes do mercado e ao alcance de mais de 8 milhões de estabelecimentos comerciais.

“Embora as transações por aproximação – seja por smartphone, smartwatch ou mesmo cartão físico – continuem a crescer, uma grande parte dos mais de 250 milhões de celulares no Brasil hoje não tem acesso às tecnologias de NFC ou contactless“, declara Giuliana Cestaro, diretora de produtos da Fiserv no Brasil. “Ao permitir pagamentos com código QR através da câmera, estamos disponibilizando uma opção de pagamento sem contato para uma parcela maior de brasileiros, para que eles possam pagar de forma segura e conveniente”, complementa a executiva.

“Esta é mais uma iniciativa para ampliar o poder de escolha dos clientes, baseada em tecnologia de ponta e em uma ampla rede de aceitação – fatores decisivos para a satisfação do cliente e do varejista”, afirma Pedro Cardoso, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Elo.

A integração entre a Fiserv e a Elo proporciona aos estabelecimentos comerciais o gerenciamento das transações por meio da Solução inteligente de Transferência Eletrônica de Fundos, SiTef® from Fiserv. Para os varejistas, a expansão da oferta de meios de pagamento de forma agnóstica dentre inúmeras carteiras digitais, por meio de um único clique, num único sistema, de forma segura com a geração de tokens únicos para cada transação e sem taxas adicionais, são vantagens competitivas.

A integração ao SiTef também é uma forma de apoiar os bancos ao reduzir o custo de emissão de cartões e estar alinhado com as questões ambientais. Os estabelecimentos comerciais podem acessar o Hub QR Code Elo apenas atualizando os módulos de seus credenciadores. Para quem necessitar de menus específicos, podem entrar em contato com seus parceiros de automação comercial.