Sites podem auxiliar as empresas a expandirem suas vendas

* Por: DINO - 23 de agosto de 2023.

De acordo com uma pesquisa realizada pela IAB Brasil, entidade que representa o mercado publicitário brasileiro, o investimento das empresas em campanhas de publicidade digital no primeiro semestre de 2022 aumentou 12% em comparação ao mesmo período do ano anterior, atingindo o patamar de R$ 14,7 bilhões. Esses números são uma prova de que o marketing digital tem se tornado, cada vez mais, um eficiente aliado de empresas na prospecção de novos clientes e na expansão dos negócios.

As estratégias de marketing digital envolvem um conjunto de ações coordenadas para promover produtos e serviços por meio de canais digitais. Tais iniciativas de comunicação na internet têm como agente centralizador o site das empresas, visto que os consumidores são direcionados para ele, tanto para efetuar a compra quanto para conhecer mais sobre a empresa e seus produtos.

Giovanni Ballarin, CEO da agência de marketing digital Mestres do Site, afirma que “o site da empresa deve ser a ferramenta mais importante em toda sua estratégia de marketing digital”. Ele avalia que sites bem elaborados auxiliam as empresas a aumentarem suas vendas, mesmo que estas não sejam realizadas de forma on-line, e a atrair clientes em potencial, que são aqueles que já estão interessados no produto ou serviço oferecido, garantindo às marcas uma vantagem competitiva.

“Para que isso aconteça, é fundamental que o site da empresa apresente conteúdo que abarque todas as etapas da jornada de compra do cliente, ou seja, o caminho que um potencial consumidor percorre desde o primeiro contato com a empresa até a decisão de compra”, afirma.

Ele ressalta que a jornada de compra de um cliente começa, muitas vezes, com questionamentos simples, que geralmente têm como respostas informações que são corriqueiras para quem é vendedor, mas que se configuram como novidades para quem está entrando em contato pela primeira vez com aquela informação.

Ballarin pontua, também, que os sites das empresas têm grande importância também para que elas ganhem visibilidade e se estabeleçam no mundo virtual, tornando-se acessíveis em tempo integral, rompendo barreiras geográficas e temporais. “Os sites são capazes, ainda, de conferir credibilidade ao negócio, fortalecendo a identidade da marca e transformando a empresa em uma autoridade dentro de seu nicho de atuação.”

Por fim, o CEO da Mestres do Site reforça a necessidade de as empresas não só investirem em atualizações e melhorias em seus sites para acompanhar as tendências do mercado, mas também buscarem compreender as dúvidas e as carências de seu público-alvo, compilando tais informações em seus sites.

“É importante que esse conteúdo informativo esteja exposto de maneira clara e precisa, apresentando detalhamentos sobre os produtos e serviços oferecidos. Dessa forma, todo o trabalho de geração de leads [clientes em potencial] é facilitado, e as chances de conversão de acessos em vendas efetivadas são significativamente maiores”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://mestresdosite.com.br/criacao-de-site