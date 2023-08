Canva Comemora 10 Anos Capacitando o Mundo para o Design

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de agosto de 2023.

Canva, a única plataforma de comunicação visual completa do mundo, comemora hoje o aniversário de 10 anos dos co-fundadores Melanie Perkins, Cliff Obrecht e Cameron Adams, ao lançar a Canva com a ambiciosa missão de capacitar o mundo para o design.

Embora tudo tenha iniciado humildemente em torno de uma mesa em Perth, na Austrália, a Canva cresceu e agora conta com uma equipe com mais de 4.000 empregados em oito campi. Com uma década desde sua criação, a Canva emergiu como pioneira na categoria de comunicação visual para o mercado de massa e agora é sinônimo de design rápido e fácil. Mais de 135 milhões de pessoas usam a plataforma Canva todos os meses e, juntas, criaram mais de 17 bilhões de designs.

Desde apresentações até documentos, vídeos e sites, hoje, mais de 200 novos designs são criados na Canva a cada segundo. O crescimento da empresa continua acelerando, tendo acrescentado mais de 45 milhões de novos usuários mensais nos últimos 12 meses, um número que originalmente demorava oito anos para alcançar. A Canva entra em sua segunda década com mais de US$ 1,5 bilhão em receita anualizada e um histórico de lucratividade de seis anos.

“Estamos extremamente orgulhosos de marcar este momento histórico, sendo apenas o início. Capacitar todo o mundo para o design vem sendo nossa missão na última década e isto continua tão crucial como era quando lançamos a Canva pela primeira vez em 2013”, disse a Co-fundadora e Diretora Executiva da Canva, Melanie Perkins. “Temos muita sorte de ter tido o suporte e contribuições de milhões de pessoas que deram formaàjornada da Canva, desde nossos primeiros investidores e aqueles que se unem a nós hoje para nossa próxima fase de crescimento, até nossa incrível comunidade mundial e equipe que cria magia todos os dias.”

Em particular, nos últimos dois anos, a Canva expandiu sua presença com rapidez entre empresas e locais de trabalho. A empresa agora conta com marcas como Zoom, FedEx, Starbucks e Salesforce como clientes empresariais que usam a plataforma de comunicação visual da Canva para gerenciar e escalonar marcas internacionais. Este rápido crescimento na demanda é evidenciado pelos mais de um milhão de pessoas que agora incluem a Canva como uma habilidade central em seu perfil do LinkedIn, um número que aumentou 72% ano após ano.

Construindo um nome familiar de US$ 40 bilhões

A Canva foi lançada há quase uma década com a meta de pegar um ecossistema de design fragmentado, ao integrar tudo em uma página simples e o tornar acessível a todo o mundo. A Co-fundadora e Diretora Executiva da Canva, Melanie Perkins, teve a ideia da Canva pela primeira vez enquanto estudava na Universidade da Austrália Ocidental em Perth, Austrália, e ensinava programas de design a seus colegas.

Após perceber que os alunos lutavam para usar ferramentas atuais do mercado, Melanie, ao lado de Cliff Obrecht (agora Diretor de Operações da Canva), lançou a Fusion Books, que pegou a ideia de uma ferramenta de design simples e a aplicou ao nicho de mercado de anuários escolares. Durante um período de cinco anos, a Fusion Books cresceu e se tornou a maior empresa de anuários da Austrália, se expandindo para França e Nova Zelândia. Sempre ciente que a tecnologia que desenvolveram poderia ser aplicada de modo mais amplo, Melanie, Cliff e agora o Diretor de Produtos da Canva, Cameron Adams, decidiram levantar fundos antes de lançar oficialmente a Canva em 2013.

Em 2021, após alcançar diversos marcos com valor duradouro, incluindo uma série de aquisições estratégicas com sede na Europa e 75 milhões de usuários mensais, a Canva se tornou uma das empresas privadas de software mais valiosas do mundo, com sua avaliação disparando de U$ 6 bilhões a US$ 40 bilhões em menos de 18 meses.

Uma década capacitando o mundo para o design

Tendo uma década em sua jornada e com o lançamento de seu Visual Suite (conjunto visual) e AI tools (ferramentas de IA) agora sob seu controle, a Canva agora é a única plataforma de comunicação visual completa do mundo. Criadores individuais, escolas, organizações sem fins lucrativos e locais de trabalho adotaram o poder do design simples, das fotos, dos recursos de cooperação, vídeos e da IA para se destacarem em um mundo cada vez mais visual.

A facilidade de uso, a natureza de cooperação e a amplitude do conjunto de produtos da Canva propiciaram uma maior adoção em todo o mundo, com o uso no local de trabalho crescendo em uma ampla gama de profissões e setores, incluindo 85% das empresas Fortune 500.

A empresa também avançou em direção a sua missão mais profunda, a qual se refere como um Plano de Duas Etapas: a primeira etapa é construir uma das empresas mais valiosas do mundo, e a segunda é fazer o melhor que puder.

Desde as 400.000 organizações sem fins lucrativos e 45 milhões de professores e estudantes que usam a Canva gratuitamente, até sua parceria com a GiveDirectly para distribuir um programa de transferência de dinheiro de US$ 30 milhões a pessoas que vivem em extrema pobreza no Malawi, com 30% da empresa comprometida com o bem social, o progresso da Canva rumoàEtapa Um mediante o crescimento de seus negócios continua liberando suas ambições filantrópicas para a Etapa Dois.

Olhando para frente, a Canva não demonstra sinais de desaceleraçãoàmedida que a empresa comemora este importante marco.

Sobre a Canva

Lançada em 2013, a Canva é uma plataforma online gratuita de comunicação visual e cooperação com a missão de capacitar todos no mundo para o design. Apresentando uma interface de usuário simples de arrastar e soltar e uma ampla variedade de modelos que vão desde apresentações, documentos, sites, gráficos de mídia social, anúncios e roupas até vídeos, além de uma enorme biblioteca de fontes, banco de imagens, ilustrações, vídeos e clipes de áudio, qualquer um pode pegar uma ideia e criar algo belo.

