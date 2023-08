Feira de emprego para estudantes recebe mais de 6 mil visitantes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de agosto de 2023.

O Preparadão Universia recebeu mais de 6 mil visitantes no último fim de semana, em sua primeira edição dedicada a apoiar estudantes interessados em ingressar no mercado de trabalho. O evento contou com processos seletivos em tempo real para vagas em empresas de todo o Brasil, além de painéis com uma série de conteúdos pensados para impulsionar a empregabilidade dos jovens. O Preparadão, que foi realizado nos dias 26 e 27 de agosto, ofereceu transporte gratuito da estação Jurubatuba da CPTM até a sede da F1RST, hub de tecnologia do Santander Brasil em Interlagos, na zona sul de São Paulo, em uma área de mais de 90 mil m².

Durante o evento foram realizadas palestras sobre futuro do trabalho, tecnologia, primeiro emprego e diversidade. O local também foi palco da ação inédita “Voz do Talento”: uma dinâmica ao vivo e em público que vai conectar candidatos e grandes empresas, representadas por uma banca de jurados composta por equipes de RH e gestores. Foram três tipos de candidatura: Jovem Aprendiz, Estagiário e Trainee.

“Acreditamos que só teremos uma sociedade próspera quando todos tiverem oportunidades igualitárias de inserção no mercado de trabalho e que a diversidade de talentos é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. O Preparadão 2023 foi uma grande oportunidade de conexão entre talentos plurais e ofertas de primeiro emprego, impulsionando inclusão produtiva de fato”, afirma Daniela Neves, CEO da Universia, empresa do Grupo Santander responsável por empregabilidade e inclusão produtiva.

Um time selecionado de speakers trouxe muita informação e troca de experiências em apresentações sobre os pilares fundamentais do Preparadão: Futuro do Trabalho, Tecnologia, Primeiro Emprego e Diversidade. A mestre de cerimônias foi a Flávia dos Prazeres, apresentadora do Café Filosófico da TV Cultura.

O painel sobre o Futuro do Trabalho contou com as participações de Maíra Blasi, criadora da Subversiva; Igor Puga, diretor de Marketing do Santander; Rosa Alegria, cofundadora do NEF (Núcleo de Núcleo de Estudos do Futuro) da PUC-SP e representante do Projeto Millennium no Brasil; Natália Montibeller, membro da UNESCO; e Matheus Fernandes, articulador social e criador de conteúdo. Os participantes abordaram as mudanças no mercado de trabalho e os impactos da Inteligência Artificial, com foco na geração Z.

Para falar das oportunidades de trabalho em Tecnologia, um painel trouxe grandes nomes do mercado, como Nicolle Merhy, uma das maiores referencias femininas no mundo dos games e eSports do Brasil, segundo a Forbes; Carmela Borst, fundadora e CEO da SoulCode; Richard Flavio, especialista em Cyber Security no Santander; e Luis Bittencourt, CIO da F1RST, hub de tecnologia do Santander.

No painel dedicado a capacitação para o Primeiro Emprego, o assunto foi a importância das comunidades para o desenvolvimento de carreira, com dicas para o sucesso em médio e longo prazo. Estiveram presentes Pedro Cruz, LinkedIn Top Voice e Creator; Maite Schneider, cofundadora da Integra Diversidade e 1ª profissional trans Linkedln Top Voice; Paula Boarin, três vezes premiada como Jovem Talento de RH pela ABRH e LinkedIn Top Voice; Emanuelle Magno, head de Pessoas na F1RST; Alini Dal Magro, CEO do Instituto Proa; e Pericles Costa, filósofo e consultor de gestão de pessoas na Vivo.

Fechando o ciclo de atrações, o painel de Diversidade debateu a inclusão à tona, mostrando a importância de equipes diversas para o sucesso das empresas, além de abordar os desafios de talentos diversos no mercado de trabalho. A conversa contou com Claudia Paula, executiva da GetNet e cofundadora do Black Chamas; Ana Buchaim, diretora-executiva de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3; e Kelly Baptista, atuante em projetos de geração de renda, em especial para mulheres em situação de vulnerabilidade social e qualificação profissional de jovens periféricos.

O Preparadão foi criado em 2018, à época com a proposta de reforçar a preparação dos estudantes para o ingresso na universidade e de apoiá-los na escolha de carreira. O evento levou milhares de estudantes ao Ginásio do Ibirapuera, e na edição de 2019 foi alcançado o recorde mundial de maior aula de biologia, com a presença de 5.019 alunos – fato que foi registrado pelo Guinness Book of Records. Após duas edições on-line, agora o Preparadão retorna ao modelo presencial com a proposta de impulsionar o acesso dos estudantes ao primeiro emprego, com foco em inclusão e diversidade.