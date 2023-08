Número de pessoas que sofreram de transtorno sobe 45%

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de agosto de 2023.

Estudo divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o Relatório Mundial sobre Drogas 2023, apontou que o número de pessoas que sofrem de transtornos associados ao uso de drogas subiu para 39,5 milhões, um aumento de 45% em 10 anos. O relatório também afirma que a propagação de substâncias proibidas, que continua a alcançar níveis nunca antes vistos, combinada com as redes de tráfico que estão se tornando cada vez mais ágeis, está ampliando as crises globais interligadas e desafiando os sistemas de saúde e as iniciativas de cumprimento da lei. Além disso, o documento informa que somente no ano de 2021, uma em cada cinco pessoas teve acesso a tratamento para condições relacionadas ao consumo de substâncias. Adicionalmente, as desigualdades no acesso a esses tratamentos em distintas regiões do globo estão em crescimento.

De acordo com o relatório European Drug Report 2023: Trends and Developments divulgado pelo European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), está ocorrendo uma exposição mais ampla às “diversificadas substâncias psicoativas”. Os dados do relatório, principalmente entre as nações do sudeste asiático, revelaram que, no período de 2011 a 2021, houve aumentos significativos nas apreensões de drogas na União Europeia: cocaína (416%), cannabis (260%), metanfetamina (135%), heroína (126%), MDMA (123%), haxixe (77%) e anfetaminas (42%).

Ainda sobre o estudo divulgado, a diretora-executiva do UNODC, Ghada Waly, afirmou: “estamos observando um aumento contínuo no número de pessoas que sofrem de transtornos associados ao uso de drogas em todo o mundo, enquanto o tratamento não chega para as pessoas que precisam. Além disso, precisamos intensificar as respostas às redes de tráfico de drogas que se aproveitam de conflitos e crises globais para expandir o cultivo e a produção de drogas ilícitas, sobretudo drogas sintéticas, abastecendo os mercados ilícitos e causando mais danos às pessoas e às comunidades”.

Sobre o assunto, Miler Nunes Soares, médico psiquiatra e responsável pela Clínica de Recuperação no Mato Grosso Granjimmy afirma que o relatório produzido pelo UNODC aponta para a necessidade de que as políticas de combate às drogas e tratamentos para transtornos associados ao consumo de entorpecentes sejam realmente eficientes em todo mundo. Miler Nunes continuou dizendo que na Unidade da Clínica de Reabilitação em Cuiabá, localizada no Mato Grosso, a atuação é baseada também na proteção dos cidadãos impactados pelo uso de drogas e de pessoas em situação de vulnerabilidade. “O número de 39,5 milhões de pessoas que sofreram transtorno a partir do consumo de alguma droga é alarmante e a atuação nesse assunto deve ser de rever as políticas públicas que implicam na saúde do cidadão que precisa de ajuda”.

Ainda no estudo do UNODC é possível verificar que houve um acréscimo de 23% no número de pessoas que consumiram drogas nos últimos dez anos em comparação com a década anterior.