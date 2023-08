Faculdade oferece bootcamp de carreira internacional online e gratuito

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de agosto de 2023.

A Faculdade Sirius oferece gratuitamente, durante todo o mês de setembro, um bootcamp online e assíncrono com dicas para quem quer dar os primeiros passos na carreira internacional e trabalhar remotamente. O curso prático e introdutório tem duração total de 5 horas e será ministrado por quatro professores, cada um abordando um viés diferente referente ao tema.

A trilha é composta por quatro aulas gravadas – que pretendem abordar diferentes áreas da carreira internacional em ciência de dados, desde como se candidatar a vagas remotas e receber o seu salário, até ferramentas e pensamento orientado a dados – e um bootcamp ao vivo com Rafaela Herrera, COO e cofundadora da Faculdade Sirius e ganhadora do prêmio Forbes Under 30.

Os professores

O bootcamp conta com professores brasileiros e estrangeiros que trazem um olhar diversificado para a questão. Vinicius Dacal, fundador da comunidade Trabalho Remoto no Exterior e software developer trabalhando para empresas fora do Brasil há mais de 5 anos, trará o tema “Como Ganhar em Dólar sem sair do Brasil”. “Como construir uma carreira global e remota com ciência de dados” (conteúdo em inglês) será a temática da aula ministrada por Farshad Fahimi, estrategista e arquiteto de IA. Fahimi trabalha em Berlin e dá dicas sobre ferramentas e pensamento orientado a dados.

Os outros dois assuntos tratados durante a trilha são: “Dos and don’ts na hora de escolher um trabalho remoto”, com Tammy Silva que ensina a conquistar o seu primeiro emprego ganhando em dólares. Tammy também faz uma curadoria semanal de vagas no seu perfil do LinkedIn, gratuitamente. E “Hacks para dar os primeiros passos na sua carreira remota”, com Laura Oliveira, que é professora da Faculdade Sirius e foi de investment sales para recrutamento. Hoje, Laura ajuda brasileiros a se prepararem para processos seletivos focados na área de tecnologia.

O fenômeno do trabalho remoto

A consolidação do home office e as mudanças nas leis trabalhistas, como as que permitiram o trabalho híbrido, foram responsáveis pelo aumento exponencial no número de profissionais brasileiros que trabalham para o exterior, que mostrou um crescimento de 491% no período entre 2020 e 2022, segundo o portal InfoMoney. “O fenômeno do trabalho remoto redefiniu a maneira como encaramos o equilíbrio entre vida profissional e pessoal”, finaliza Arnobio Morelix, CEO da Faculdade Sirius.

Sobre a Faculdade Sirius

A Faculdade Sirius foi nomeada uma das 15 startups mais promissoras da América Latina pela Forbes Magazine e ranqueada como uma das 100 melhores edtechs do continente pelo Holon IQ Global Summit na Cidade do México. Com escritórios no Vale do Silício (Califórnia, EUA) e em Belo Horizonte (MG). A edtech recebeu nota máxima do Ministério da Educação (MEC) em 2022.