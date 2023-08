CooTEA reedita oferta de bolsa de estudo para jovens autistas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de agosto de 2023.

O CooTEA (Cooperação para Treinamento e Emprego de Autistas) – programa de capacitação profissional e inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho – anuncia a chegada de sua segunda edição. Uma iniciativa da Adapte Educação em parceria com a Alura, o Instituto Incluir, a Agir Social e a Poli-USP, essa edição do CooTEA visa proporcionar oportunidades de trabalho para jovens autistas através da formação em Programação Full Stack com JavaScript, proporcionando habilidades nesta linguagem.

Durante sua primeira edição, 30 participantes receberam formação em Design Gráfico. Agora o CooTEA oferece 25 bolsas de estudo para jovens autistas entre 18 e 24 anos de idade, para a formação em Programação Full Stack com JavaScript. O programa oferece uma jornada de aprendizado intensivo, compreendendo um total de 150 horas de curso, supervisão e encontros ao vivo distribuídos ao longo de três meses.

O programa oferece um suporte durante seis meses tanto para os participantes quanto para as empresas parceiras. Isso inclui orientação e assistência para as pessoas autistas recém-contratadas e para as empresas que os recebem, colaborando para melhor inserção e fomentando ambientes de trabalho inclusivos.

Uma das características do CooTEA é seu enfoque no emprego apoiado. O programa treina autistas e capacita empresas a receber o colaborador, permitindo não apenas a inclusão, mas também a criação de ambientes de trabalho diversificados e empáticos.

“O objetivo do projeto não é apenas capacitar os autistas com habilidades técnicas, mas também criar um ecossistema no qual eles possam prosperar”, disse Emanuel Santana. “Nosso suporte às empresas e participantes durante os seis primeiros meses de contratação é contínuo, refletindo nosso compromisso a longo prazo.”

Os participantes também terão acesso gratuito a três cursos da plataforma de tecnologia Alura, aumentando ainda mais suas habilidades e conhecimentos.

As inscrições estão abertas até o dia 1º de setembro e podem ser realizadas através do site oficial do programa https://www.cootea.com.br

Mais informações: www.adapte.com.vc/cootea