Inverno: lavagem de sofá com dedetização combate pragas

* Por: DINO - 29 de agosto de 2023.

Com a reta final do inverno e a proximidade da primavera – que chega ao Brasil no dia 23 de setembro -, as temperaturas aumentam em grande parte do país. Nesse período, diversas regiões do Brasil devem registrar o aumento das temperaturas, influenciadas pelo El Niño, que começou em 2023 no dia 8 de junho e deve durar até o começo de 2024.

Em São Paulo (SP), por exemplo, de acordo com as medições do (Inmet) Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de agosto registrou temperaturas quase dez graus acima da média para este mês, que é de 24,5ºC. Tal cenário favorece, entre outros elementos, a proliferação de pragas urbanas. Isso ocorre porque as temperaturas mais altas facilitam a reprodução destes animais.

É nesse contexto que, segundo Vinicius Finavaro, responsável pela SP Serviços – lavanderia de estofados profissional e dedetizadora -, é preciso agir de forma proativa e redobrar a atenção com a residência e com móveis como os estofados.

A propósito, ele destaca que a lavagem de sofá e a dedetização podem ser considerados serviços complementares: “O processo de limpeza de sofá ajuda a retirar mecanicamente a praga no estofado, lugar que serve de abrigo para muitas pragas”, observa Finavaro. “Como o processo de limpeza envolve aspiração e aplicação de O responsável pela SP Serviços destaca que a integração entre os serviços de lavagem de estofados e a dedetização deve ser realizada de forma correta, para que as modalidades possam se complementar.

“Sempre recomendamos realizar a dedetização primeiro, aplicando inseticida no tecido e em todo o sofá”, afirma Finavaro. “Depois, com a lavagem, garantimos que não sobre nenhum vestígio da praga e nem o inseticida no tecido e estofado, a fim de garantir a saúde e o bem-estar dos moradores, sobretudo crianças e animais domésticos”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://splavagemeimpermeabilizacao.com/