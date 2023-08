Prefeito de Bagé, Divaldo Lara, recebe prêmio nacional

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de agosto de 2023.

Na noite do dia 23 de agosto, mais uma vez, a cidade de Bagé foi destaque nacional com o prefeito Divaldo Lara recebendo o prêmio Liberdade para Trabalhar. A condecoração foi concedida no Fórum Liberal 2023, promovido pelo Instituto Liberal de São Paulo (ILISP), em reconhecimento ao posto de 1º lugar no ranking nacional de dispensa de alvarás e licenças, emitido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, que reconheceu a cidade na liderança da liberdade econômica e das cidades com menor burocracia para o funcionamento de empresas.

O prêmio foi concedido às autoridades que mais avançaram na liberdade para trabalhar nos níveis municipal, estadual e federal no país. Divaldo também palestrou na oportunidade, destacando ações que colocaram Bagé no topo do ranking com maior liberdade econômica.

O prefeito destaca que o reconhecimento ao município é merecido, visto que Bagé está entre as primeiras cidades do estado a aderir a Lei de Liberdade Econômica (LLE), apenas 10 dias após a promulgação. Atualmente, 1238 atividades realizadas no município são classificadas como de baixo risco e, de acordo com a LLE, estão isentas de alvará e licença para funcionamento. “Fizemos história recebendo esta premiação. Isso nos deixa gratos e felizes, porque sabemos da importância de ter uma cidade atrativa para os empreendedores e trabalhamos para isso. Ter a nossa Bagé sendo reconhecida por estimular e promover a liberdade para trabalhar nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, disse Divaldo.

O prefeito de Bagé fez parte do grupo de políticos brasileiros que participaram do evento, entre eles o governador de Minas Gerais, Romeu Zema e o ex-presidente Michel Temer. O Fórum contou com debates sobre temas relacionados à liberdade em todo o país, além da premiação das autoridades e personalidades que mais contribuíram com o aumento da liberdade para trabalhar, tendo o prefeito de Bagé como um dos principais premiados da noite.

Vale destacar que a cidade já recebeu, nos últimos anos, diversos prêmios pelas boas práticas de gestão, entre eles a certificação da eliminação da transmissão de HIV das mães para os bebês; selo prata pela eliminação da sífilis congênita; destaque no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde pelas ações de combate à pandemia da Covid-19; reconhecimento pela qualidade no ensino na escola cívico-militar São Pedro; destaque entre as 100 melhores cidades do país para fazer negócios no setor de serviços e no setor agropecuário, entre muitos outros.