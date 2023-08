Programa vai investir até R$1milhão em startups selecionadas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de agosto de 2023.

Estão abertas as inscrições para a 2ª Edição do Programa de Investimentos da Group Ventures, que pretende investir até R$ 1 milhão em empresas no modelo SaaS do Brasil ou do exterior que possuam CPNJ. Entre elas estão as Proptechs, HRTechs, EdTechs, Energytechs, Construtechs, Insurtechs, Healthtechs, Agtechs, Fintechs, entre outras.

A iniciativa acompanha o crescimento do mercado de Venture Capital, que neste ano atingiu o patamar de R$ 9.8 bilhões de investimentos no Brasil. Entretanto, balancear crescimento com lucratividade é um desafio para startups, pois, segundo dados da pesquisa McKinsey, divulgada no evento Brazil at Silicon Valley, apenas 20% das startups possuem esse balanço saudável.

Com o intuito de ajudar as startups investidas a superarem essa barreira, as empresas selecionadas pelo programa também contarão com serviços de backoffice, além de mentorias de negócio, assessoria jurídica, RH, Gestão de performance e agência de marketing.

Neste ano, o processo conta com 4 fases: inscrição, pitch presencial, entrevista e análise financeira e jurídica. O prazo para submeter a inscrição será até o dia 20 de setembro. Tanto o edital, quanto o andamento do processo seletivo, poderão ser consultados através do site e dos canais oficiais da Group Ventures, Linkedin e Instagram.

“Tenho certeza de que quem se inscrever no programa irá gostar bastante do processo seletivo! A troca que nós temos entre as startups e as bancas são muito importantes para o desenvolvimento do negócio, além de fomentar o mercado de startups e novos negócios, algo muito importante para o nosso país”, destaca Danilo Frota, fundador, sócio e CTO da Group Software.

Sobre a Group Ventures

Fundada em 2014, a Group Ventures é uma holding de investimentos integrada à corporação da Group Software, empresa que atua há mais de 27 anos no mercado de tecnologia. Com foco em inovação, a iniciativa busca empresas que fortaleçam seu portfólio e diversifiquem seu ecossistema, que hoje conta com 11 empresas investidas.