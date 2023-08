Cresce o número de brasileiros que conseguem economizar e investem, diz pesquisa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de agosto de 2023.

A pesquisa Raio X do Investidor Brasileiro 2023, com base em dados de 2022, revelou queda no número de brasileiros que não investem. Conforme o levantamento, a parcela de ‘não investidores’ representa 64% da população do país, mas em 2021 o índice era de 69%.

Outro dado apresentado pela pesquisa foi o aumento dos brasileiros que conseguiram economizar em 2022: cerca de 40 milhões de pessoas, correspondente a 39% da população. O número se equipara ao índice do período pré-pandêmico e está sete pontos percentuais acima do registrado em 2021.

O levantamento destacou ainda que a parcela da população que conta com a previdência pública atualmente é muito maior do que a que considera contar com este tipo de renda no futuro, revelando uma discrepância entre a expectativa e a realidade.

Entre os ‘não aposentados’, 44% afirmam que a maioria do sustento virá do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) contra 86% dos já aposentados que revelaram depender, em maior parte, da previdência pública.

Denis Resende, contador e sócio da Farol Capital Investimentos, destaca a importância do planejamento financeiro para investidores e não investidores para usufruir com tranquilidade de cada etapa da vida. “É uma gestão saudável das finanças pessoais e proporciona a realização de metas financeiras a curto, médio e longo prazo”.

Para aqueles com aplicações financeiras, o planejamento auxilia no esclarecimento dos objetivos, logo, evita investimentos impulsivos desalinhados com suas metas pessoais, além de possibilitar a mensuração de riscos destes investimentos, o que permite a adequação ao perfil de risco do investidor.

“Os investidores conseguem otimizar seus retornos e evitar decisões emocionais precipitadas durante períodos de volatilidade nos mercados financeiros. Um plano sólido proporciona tranquilidade e confiança”, pontua Resende

Perfil dos investidores

De acordo com o mesmo levantamento, mais de 31% das pessoas investidoras entre 16 e 60 anos têm como primeira opção adquirir um imóvel com o retorno das aplicações. Dentre os que conseguiram economizar no último ano, 42% aplicou o valor em produtos financeiros.

Segundo o especialista, aqueles que não têm a prática de investir também são beneficiados pelo planejamento financeiro, especialmente para evitar o endividamento excessivo, já que passam a gastar dentro de suas possibilidades, e os proporciona a estabelecer metas financeiras alcançáveis.

Entre as medidas para economizar, a pesquisa mostrou um aumento de 20% para 24% em ‘evitar compras desnecessárias’ e de 4% para 7% em pesquisar preços. No topo da lista, com 44% está “Diminuir gastos/deixar de sair”.

Outro benefício do planejamento é a criação de um fundo de emergência para lidar com imprevistos, como perda de emprego e despesas médicas inesperadas. Para aqueles que investem em aplicações financeiras, existe a possibilidade de acumular os retornos, garantindo um estilo de vida confortável na aposentadoria.

Resende ressalta que o planejamento financeiro é essencial para estabelecer metas, tomar decisões com base em dados e estudos, gerenciar riscos e alcançar estabilidade financeira, seja para investidores que buscam maximizar seus retornos ou para aqueles que desejam garantir uma gestão saudável de suas finanças pessoais.

Em busca de se tornar referência em planejamento financeiro no Brasil a empresa Farol Capital Investimentos decidiu expandir seus negócios, e após cinco meses de negociação fechou acordo de incorporação com a empresa “Seu Planejamento”.

O relatório da pesquisa concluiu que o cenário revelado, em que cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil investem atualmente, a educação financeira vem se tornando mais relevante. Os dados indicam uma mudança de cultura em curso e, portanto, a tendência para 2023 é de expansão dos aspectos apontados. Os brasileiros estão buscando gerir melhor suas finanças e economizando mais.

Para saber mais, basta acessar: https://www.farolcapital.com.br/