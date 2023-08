Posto de combustíveis amplia atuação no Rio Grande do Sul

30 de agosto de 2023.

A Distribuidora Charrua, marca de postos com atuação no Sul do Brasil, celebra a inauguração do 300º posto de abastecimento. O novo empreendimento, localizado em Lajeado (RS), amplia o alcance geográfico e aproxima a Charrua da meta de 500 postos até 2025 nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de preparar a empresa para sua entrada no mercado paranaense.

A projeção é a inclusão de cerca de 20 novas unidades à rede até o término do ano, com um crescimento que totalizará cerca de 90 unidades adicionais por ano até 2025. A estratégia de expansão da empresa também visa fortalecer sua presença em áreas onde já operam.

Neco Argenta, presidente da Empresas SIM, na qual a Charrua está inserida, expressa o desejo de um “contínuo crescimento no Rio Grande do Sul, onde a Charrua está presente em cerca de 200 municípios. Em consonância com essa intenção, a empresa agora tem presença não apenas em cidades de pequeno porte, mas também na capital Porto Alegre (RS)”, onde quatro postos levam a bandeira Charrua.

Em uma região diversificada compreendendo mais de mil cidades, a estratégia de expansão da Charrua tem como alicerce a identificação de áreas ainda não atendidas. Luiz Henrique Merello, diretor Comercial da empresa, salienta a importância desta abordagem precisa para garantir um crescimento sustentável.

Celebrando a Identidade e a História

Como parte da expansão, a Charrua também trabalha uma nova identidade visual, que destaca a figura do índio Charrua, uma homenagem à força e resiliência dos povos nativos da região Sul do Continente.

Desde sua fundação em 1997 e a subsequente integração às Empresas SIM em 2022, a trajetória da Charrua é construída em parceria com revendedores e clientes. O primeiro posto a adotar a bandeira Charrua, há 26 anos, está situado em Capitão (RS). Eduardo Stefani Scheidt, gerente e proprietário do posto, destaca que “o diferencial está em um atendimento prioritário aos clientes, uma característica que a Charrua tem aprimorado ao longo dos anos”.

O centro administrativo da empresa, com sede em Lajeado, centraliza operações logísticas em várias cidades e oferecendo emprego para quase 3 mil pessoas em diversas áreas de atuação.