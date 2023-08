Setor de eventos corporativos aponta retomada em 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 30 de agosto de 2023.

O número de eventos corporativos apresentou aumento de cerca de 36% no primeiro trimestre de 2023 quando comparado ao último trimestre do ano passado, segundo pesquisa da Sympla, plataforma de venda de ingressos e gestão de eventos.

A empresa também divulgou comparativos com índices pré-pandêmicos. O levantamento apontou crescimento de 30% do segmento em relação ao mesmo período de 2019.

Pedagoga, especialista em gestão e assessoria em eventos, viagens e cerimonial Luane Bittes atua no segmento de turismo e organização de eventos empresariais há 20 anos, e destaca a potência de gerar empregos que este mercado possui.

“A retomada dos eventos presenciais é um sinal positivo para o setor por gerar muitas oportunidades, temos no segmento de eventos muitas atividades e profissionais envolvidos”, diz ela. De acordo com a Abrape (Associação Brasileira de produtores de eventos), o setor envolve 6,6 milhões de pessoas e chega a empregar diretamente 3.205.550 profissionais.

Capacitação profissional para atuar no setor: eventos em foco

A profissional alerta os profissionais interessados em atuar no segmento de eventos corporativos, sociais, culturais, esportivos e holísticos sobre a necessidade de capacitação. “A qualificação profissional é a base para quem deseja atuar neste segmento ou ter uma boa equipe. Organizar eventos é uma arte, unida a conhecimentos, estratégias e técnicas”.

Segundo a especialista Luane Bittes, os clientes buscam profissionais e fornecedores capacitados e experientes para solucionar imprevistos e cuidar de detalhes com expertise e seriedade, junto às equipes responsáveis por eventos das empresas.

A exigência de conhecimentos específicos dos profissionais que atuam com eventos vai desde a captação e atendimento de clientes, negociação, vendas, marketing e comunicação, passando pela organização, planejamento estratégico, cerimonial, coordenação e supervisão da logística operacional, até o gerenciamento de diversos fornecedores e serviços tais como espaços, buffets, equipamentos, decoração, recursos humanos, atrações diversas, brindes, materiais gráficos, hotelaria, receptivos e afins.

A pedagoga e gestora de eventos oferece, através do projeto “Eventos em Foco”, capacitações para profissionais e empreendedores que atuam ou desejam atuar com organização de eventos, e garante para as empresas que vale a pena investir em treinamentos com essa temática.

“Existem diversas maneiras de realizar capacitações e qualificações para colaboradores e equipes, através de mentorias, cursos, treinamentos empresariais, workshops ou palestras são abordados muitos temas relevantes para profissionais que atuam na área”, afirma.

Conforme a assessora e organizadora de eventos Luane ressalta, o setor se mantém em alto movimento e se manterá no mercado quem se adaptar a novos formatos. “No modo virtual, com técnicas modernas e inovadoras, especialmente quando falamos de estratégias para divulgação nas redes sociais, os eventos corporativos, sociais, culturais, esportivos e holísticos estão cada vez mais personalizados, mesmo que organizados com verbas mais reduzidas. Planejamento é tudo”.

Bittes pontua, por fim, que as empresas têm os eventos presenciais, híbridos e virtuais. “Como estratégias para network e relacionamento com o público interno, externo, potenciais clientes e parceiros, devem aproveitar essa rica oportunidade para aquecer boas relações e juntamente com elas ótimos negócios”, finaliza.

Para saber mais sobre a especialista, organizadora de eventos e cerimonialista Luane Bittes basta acessar:

Site: https://www.luanebittes.com.br/

Instagram: @luanebittes.eventos @eventos.em.foco

Linkedin: Luane Bittes

Podcast/Spotify: Canal Eventos em Foco

Youtube: Luane Bittes Gestão e Assessoria em Eventos