Alfa Sense apresenta sensor óptico para usina fotovoltaica flutuante

* Por: DINO - 31 de agosto de 2023.

Até o dia 31 de agosto, a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, recebe a exposição “Nova Geração de Usina Solar Flutuante”, que acontece em paralelo com a Intersolar South America 2023. Durante o evento, a Alfa Sense, apresenta ao mercado de energia solar a já renomada solução Fence Lite®, que através do Portal Tele,Síntese, ganhou o Prêmio de Inovação 2020, como a tecnologia mais inovadora para o mercado de segurança eletrônica.

A solução funciona com a instalação de um cabo de fibra óptica no entorno da plataforma de UFF (Usina Fotovoltaica Flutuante) que, posteriormente, é conectado ao equipamento em uma central de monitoramento. Com isso, a fibra óptica é transformada em um sensor acústico distribuído ao redor da UFF que, em tempo real, pode detectar aproximação de embarcações atracando ou encorando, passos na UFF, movimentos anormais e tentativas de invasão à plataforma.

De acordo com Hamilton Luiz, CEO da Alfa Sense, a alta segurança em proteção perimetral em diversos ativos despertam no mercado o interesse nesse tipo de solução. “O quesito proteção deve ir além do óbvio. Devemos estar sempre um passo à frente, detectando com precisão a tentativa de intrusão antes que ela ocorra e para isso pensamos e cogitamos inúmeros cenários com a nossa tecnologia, desde os de baixíssima probabilidade até os mais comuns”, analisa Hamilton.

Lançado em setembro do ano passado, um upgrade da linha Fence, a solução Fence Smart® chega ao mercado ampliando o portfólio na linha de sensoriamento. Com o alcance significativamente aumentado, o sistema é capaz de monitorar distâncias de até 20 km de perímetro com apenas uma central. O Fence Smart é dotado de um sistema avançado de geolocalização baseado em zonas virtuais flexíveis e ilimitadas, cujo objetivo é fazer a detecção proativa de tentativas de intrusão em tempo real.

A tecnologia desenvolvida pela Alfa Sense transforma a fibra óptica comum em sensor acústico distribuído, sem componentes elétricos ou eletrônicos em campo para o monitoramento preciso e proativo e sem falso positivo no perímetro, explica Hamilton, acrescentando ainda que o sensor óptico – que tem garantia de 25 anos – não queima e é imune a raios, intempéries, maresia e a quaisquer tipos de interferências eletromagnéticas (EMI) ou de rádio (RFI). “As soluções se integram de forma simples e rápida às centrais de alarme, sistemas de controle de acesso, equipamentos e softwares como drones, entre outros dispositivos”, completa.