Belkin Revela Novos Carregadores Qi2 Inovadores, Soluções USB-C Poderosas, Produtos de Áudio Envolventes e Muito Mais na IFA 2023

* Por: DINO - 31 de agosto de 2023.

Belkin, marca líder em componentes eletrônicos de consumo há 40 anos, anunciou hoje oito novos produtos em suas categorias de energia, áudio e conectividade, destacando a inovação, a qualidade e o compromisso da Belkin em criar produtos de modo mais responsável. A Belkin International pode ser encontrada no salão de exposições da IFA, pavilhão 3.2, estande nº 119.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230831336427/pt/

Belkin Unveils New Innovative Qi2 Chargers, Powerful USB-C Solutions, Immersive Audio Products and More at IFA 2023 (Photo: Business Wire)

Carregamento sem fio

Base de carregamento sem fio BoostCharge Pro Universal Easy Align 15 W

Oferece um carregamento rápido e contínuo para dispositivos habilitados para Qi de até 15 W. A grande superfície de carregamento permite fácil alinhamento e seu material antiderrapante a mantém no lugar, se for empurrada ou vibrar devido a uma ligação recebida. Foi projetada com dois sistemas de proteção térmica separados para controlar temperaturas e evitar o superaquecimento do carregador e dispositivos conectados.

Base de carregamento sem fio BoostCharge Pro 3 em 1 com Qi2

Aproveitando o novo padrão Qi2, este carregador sem fio 3 em 11 oferece alinhamento perfeito e carregamento mais rápido para dispositivos habilitados para Qi2 a 15 W e carregamento Qi a 5 W para fones de ouvido Belkin SoundForm ou outros dispositivos habilitados para Qi. A porta USB-C permite a conexão de um dongle para carregamento rápido dos modelos mais recentes do Apple Watch. Esta base é compatível com MagSafe, fino e compacto, permitindo aos usuários guardá-la com facilidade.

Base sem fio Qi2 conversível BoostCharge para suporte

A base / suporte Qi2 conversível é a solução de carregamento definitiva para carregamento rápido no trabalho, no lar ou em trânsito. O perfil conversível, compatível com MagSafe, permite que os usuários alternem entre os modos de base e suporte, que o tornam perfeito para FaceTime, atender ligações ou transmitir vídeos durante o carregamento. É versátil, confiável, compacto e fácil de dobrar, que o torna companheiro de viagem perfeito e sem complicação.

USB-C

Carregador de parede GaN de 4 portas BoostCharge Pro 140 W

Carregue um MacBook Pro a toda velocidade ou carregue rapidamente um iPhone e iPad enquanto carrega dois dispositivos adicionais ao mesmo tempo com o carregador GaN de 4 portas de 140 W. Este poderoso carregador GaN oferece fácil acesso às suas 3 portas USB-C e 1 porta USB-A. Ele suporta uma ampla gama de dispositivos USB-C, como smartphones, tablets e laptops.

Carregador de parede híbrido BoostCharge 25 W + Power Bank 5 K

A mais recente solução de energia portátil da Belkin é um banco de energia e também um carregador de parede para PD. Este carregador portátil vem com modos de carregamento duplos, permitindo aos usuários carregar diretamente de uma tomada de parede ou da bateria incorporada. Este carregador rápido multifuncional possui tecnologia PD3.1 PPS integrada e possibilita carregamento seguro de alta velocidade a quase todos os dispositivos habilitados para PD.

Conectividade

Thunderbolt 4 Hub Connect 5 em 1

O Thunderbolt 4 Core Hub 5 em 1 é portátil, discreto e totalmente especificado para expandir a produtividade mediante diversos dispositivos com uma conexão Thunderbolt. Conecte vários monitores, carregue dispositivos com segurança com carregamento inteligente, transfira arquivos mais rápido do que nunca e conecte até 6 dispositivos em cadeia para aumentar a produtividade. Tudo com tecnologia Thunderbolt 4. Possui 4 portas Thunderbolt 4, 1 porta USB-A, velocidades de transferência de dados de até 40 Gbps, suporte para monitor duplo e fornecimento de energia de até 96 W.

Áudio

Fone de ouvido infantil SoundForm Inspire

O SoundForm Inspire foi projetado de forma criativa para que as crianças ouçam com segurança e conforto enquanto aprendem e brincam. O fone de ouvido é construído com unidades de 40 mm para oferecer som característico da Belkin com um limite de volume de 85 dB para proteger os ouvidos jovens. O arco de cabeça macio e ajustável se dobra para maior portabilidade e os protetores auriculares menores proporcionam um ajuste excelente. O Modo RockStar possui uma porta de saída adicional de 3,5 mm que permite que as crianças compartilhem conteúdo de áudio com um colega de classe ou amigo. Um microfone boom de qualidade mantém o som nítido durante o ensinoàdistância e uma luz indicadora mostra quando o fone de ouvido está no modo mudo. Disponível em preto com detalhes em azul e cinza com detalhes em lavanda.

Fone de ouvido SoundForm Adapt

A ferramenta definitiva para trabalhar na residência ou no escritório, o SoundForm Adapt apresenta qualidade de ligação nítida com microfone boom e cancelamento de ruído ambiental (ENC), som de alta qualidade e conforto durante todo o dia. Suas almofadas de espuma para ouvidos e seu arco de cabeça ajustável garantem um ajuste excelente. O Adapt é facilmente embalado, podendo ser dobrado para viagem e armazenamento. Com uma bateria de longa duração de 65 horas, o Adapt mantém a carga durante toda a semana de trabalho. Disponível em preto.

Disponibilidade:

Base de carregamento sem fio BoostCharge Pro Universal Easy Align 15 W está disponível para solicitação agora em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo.

está disponível para solicitação agora em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo. Base de carregamento sem fio BoostCharge Pro 3 em 1 com Qi2 estará disponível para solicitação ainda este ano em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo.

estará disponível para solicitação ainda este ano em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo. Base sem fio Qi2 conversível BoostCharge para suporte estará disponível para solicitação a partir do primeiro trimestre de 2024 em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo.

estará disponível para solicitação a partir do primeiro trimestre de 2024 em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo. Carregador de parede GaN de 4 portas BoostCharge Pro 140 W está disponível para compra agora em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo.

está disponível para compra agora em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo. Carregador de parede híbrido BoostCharge 25 W + Power Bank 5 K estará disponível para solicitação ainda este ano em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo.

estará disponível para solicitação ainda este ano em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo. Thunderbolt 4 Hub Connect 5 em 1 está disponível agora em varejistas selecionados ao redor do mundo.

está disponível agora em varejistas selecionados ao redor do mundo. Fone de ouvido infantil SoundForm Inspire está disponível para solicitação agora em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo.

está disponível para solicitação agora em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo. Fone de ouvido SoundForm Adapt está disponível para solicitação agora em belkin.com e varejistas selecionados ao redor do mundo.

Todos os novos produtos são fabricados com plásticos reciclados após o consumo (PCR), em linha com o compromisso da empresa de encontrar modos mais responsáveis de fabricar produtos. Eles estarão em exposição na IFA 2023.

O kit de mídia está disponível para baixar AQUI.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder no mercado de acessórios, oferecendo soluções de energia, proteção, produtividade, conectividade, áudio, segurança e automação residencial a uma ampla gama de componentes eletrônicos de consumo e ambientes empresariais nos últimos 40 anos. Concebida no sul da Califórnia e vendida em mais de 100 países, a Belkin cria produtos que capacitam as pessoas a aproveitarem mais a cada dia, seja no lar, no trabalho ou em uma nova aventura. Em 2018, a Belkin International se fundiuàFoxconn Interconnect Technology para impulsionar sua influência mundial, mantendo ao mesmo tempo seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação e sustentabilidade. A Belkin permanece sempre inspirada pelas pessoas e pelo planeta em que vivemos.

____________________________

1 A base de carregamento sem fio BoostCharge Pro 3 em 1 com Qi2 será vendida em duas versões: como base independente e com conexão de dongle incluída para carregar o Apple Watch. O preço irá variar.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230831336427/pt/

Contato:

Jen Wei

Vice-Presidente de Comunicações Globais e Desenvolvimento Corporativo

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE