Cresce interesse de empresas por automação industrial com IA

* Por: DINO - 31 de agosto de 2023.

Segundo um levantamento realizado pela Salesforce em 2023, 91% das empresas do globo desejam automatizar processos de negócios. Atrelado a isso, o mercado brasileiro de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) deve chegar a US$ 80 bilhões (R$ 389,50 bilhões) neste ano, uma expansão de 5%, conforme estimativa que integra a mais recente edição do estudo IDC Predictions Brazil, realizado pela IDC Brasil.

De acordo com o estudo, os segmentos de Telecom e TI devem crescer 3% e 6,2%, respectivamente, sendo que a expansão deste último está vinculada ao consumo de tecnologia por empresas (TI B2B), que deve crescer 8,7% puxado pelo investimento em Software e Cloud.

José Paixão Barbosa Sousa, cientista de dados e especialista em aplicações de segurança cibernética em inovações tecnológicas, vê o uso da IA (Inteligência Artificial) na automação industrial como uma transformação significativa que está revolucionando a forma como as indústrias operam e produzem bens.

“A IA tem potencial para otimizar processos, melhorar a eficiência, reduzir custos e aumentar a qualidade na produção industrial”, afirma Sousa. Ele destaca as principais maneiras pelas quais a IA está sendo aplicada na automação industrial nos tópicos a seguir:

Manufatura Robótica Avançada: a IA permite a criação de robôs industriais mais inteligentes e adaptáveis. Eles podem executar tarefas complexas, como montagem e inspeção de produtos, de forma autônoma, melhorando a velocidade e precisão da produção;

Manutenção Preditiva: através do monitoramento constante de sensores e análise de dados, a IA pode prever quando as máquinas industriais precisarão de manutenção, evitando paradas não programadas e maximizando o tempo de atividade;

Otimização de Processos: algoritmos de IA podem analisar grandes quantidades de dados para otimizar processos de produção, ajustando parâmetros em tempo real para maximizar a eficiência e minimizar o desperdício;

Controle de Qualidade: sistemas de visão computacional alimentados por IA podem inspecionar produtos de forma minuciosa e identificar defeitos com mais precisão do que os métodos tradicionais, melhorando a qualidade dos produtos finais;

Logística e Cadeia de Suprimentos: a IA pode otimizar rotas de transporte, gerenciar estoques de forma mais eficiente e prever demandas futuras, contribuindo para uma logística mais ágil e redução de custos;

Design Assistido por Computador (CAD): a IA pode ajudar na geração de designs mais eficientes e inovadores, levando em consideração parâmetros de desempenho e restrições técnicas.

Tomada de Decisão Inteligente: a análise de dados em tempo real com base em IA permite que os tomadores de decisão obtenham insights mais profundos sobre a operação da fábrica, facilitando escolhas informadas para melhorar a eficiência e a produção.

Colaboração Homem-Máquina: a IA pode colaborar com os trabalhadores humanos, auxiliando-os em tarefas complexas, proporcionando orientação e aumentando a segurança.

Entretanto, para Sousa, vale mencionar que a implementação da IA na automação industrial também apresenta desafios: “Questões relacionadas à privacidade dos dados, segurança cibernética, treinamento adequado de pessoal e adaptação a mudanças são considerações críticas que as indústrias precisam abordar para aproveitar plenamente os benefícios da IA na automação”.

Ferramentas podem ser usadas na automação industrial

O especialista em aplicações de segurança cibernética destaca que a automação industrial envolve a aplicação de tecnologia para automatizar processos, reduzir a intervenção humana e aumentar a eficiência na produção. A seguir, algumas das principais ferramentas e estratégias utilizadas na automação industrial:

CLPs (Controladores Lógicos Programáveis): dispositivos eletrônicos programáveis usados para controlar máquinas e processos. Eles executam tarefas de controle, monitoramento e coleta de dados;

SCADAs (Supervisory Control and Data Acquisition): sistemas que coletam, monitoram e controlam dados em tempo real, permitindo que operadores supervisionem e controlem processos industriais;

Robôs Industriais: máquinas programáveis que executam tarefas repetitivas e complexas, como soldagem, montagem, embalagem e inspeção;

Sistemas de Visão Computacional: utilizados para inspecionar visualmente produtos, identificar defeitos e orientar robôs em tarefas precisas;

Sistemas de Rastreamento e Identificação por RFID: tecnologias como Radio Frequency Identification (RFID) são usadas para rastrear produtos e ativos em tempo real ao longo da cadeia de produção;

Sistemas MES (Manufacturing Execution Systems): softwares que gerenciam e monitoram a produção em tempo real, integrando processos de chão de fábrica com sistemas empresariais;

Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning): softwares que integram informações de diferentes departamentos da empresa, otimizando processos e recursos.

HMI (Human-Machine Interface): Interfaces que permitem a interação entre operadores e sistemas automatizados, facilitando o monitoramento e o controle.

Para concluir, Sousa ressalta que, com o amplo interesse na automação industrial através da IA, a escolha das ferramentas dependerá das necessidades específicas da indústria, dos objetivos de automação e dos recursos disponíveis. “É essencial que haja uma compreensão clara dos processos industriais e uma abordagem cuidadosa na implementação de sistemas automatizados para garantir eficiência, qualidade e segurança”, afirma.