Alphawave Semi anuncia nomeação de David Reeder para o Conselho Administrativo

Por: DINO - 1 de setembro de 2023.

Alphawave IP Group plc (doravante AWE, a “Empresa” ou “Alphawave Semi”), líder global em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura tecnológica mundial, tem o prazer de anunciar a nomeação de David Reeder como Diretor não Executivo da Empresa, em vigor a partir de 1º de setembro de 2023. Após sua nomeação, David Reeder se tornará membro do Comitê de Auditoria e do Comitê de Nomeação.

David atuou em cargos financeiros e operacionais sênior em empresas mundiais de alta tecnologia, incluindo: GlobalFoundries, Texas Instruments, Broadcom, Cisco e Lexmark. Em outubro de 2021, como Diretor Financeiro (CFO) da GlobalFoundries, ele liderou a maior oferta pública inicial (IPO) de semicondutores de todos os tempos (IPO de capitalização de mercado de US$ 26 bilhões). Antes da GlobalFoundries, David atuou como CFO e Diretor Executivo (CEO) da Lexmark e como CEO do Tower Hill Insurance Group, uma empresa de private equity com receita de US$ 1 bilhão. Ele também atuou no Comitê de Auditoria da Milacron e no Comitê de Transações durante a fusão da Milacron com a Hillenbrand.

Ele tem ampla experiência em finanças corporativas, planejamento estratégico, gestão da cadeia de suprimentos, engenharia, manufatura, sistemas de TI, relações com investidores e gestão de riscos. Além disso, possui experiência comprovada como CFO e CEO em empresas privadas e públicas.

David Reeder disse: “Estou muito entusiasmado em participar do Conselho da Alphawave Semi e oferecer minha experiência abrangente em semicondutores a esta líder emergente na área de semicondutores. Uma vez que ajudei a GlobalFoundries a torna-se uma empresa de capital aberto recentemente, entendo os desafios únicos de ser uma empresa de semicondutores que acabou de abrir o capital e estou ansioso para servir os acionistas da Alphawave Semi como Diretor não Executivo.”

John Lofton Holt, cofundador e Presidente Executivo da Alphawave Semi, disse: “O Conselho e a equipe de gestão da Alphawave Semi têm o prazer de receber um executivo tão experiente em nosso Conselho Administrativo. David trará vasta experiência operacional em semicondutores, bem como governança adicional para as operações financeiras. Ele participará do Comitê de Auditoria com efeito imediato e também participará do Comitê de Nomeações para auxiliar na busca por nosso novo CFO.”

Sobre a Alphawave Semi

A Alphawave Semi é líder mundial em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura de tecnologia do mundo. Diante do crescimento exponencial de dados, a tecnologia da Alphawave Semi atende a uma necessidade crucial: permitir que os dados trafeguem com mais rapidez, confiabilidade e maior desempenho com menor consumo de energia. Somos uma empresa de semicondutores verticalmente integrada e nossos produtos de IP, silício personalizado e conectividade são implantados por clientes internacionais de primeiro nível em centrais de dados, computação, rede, IA, 5G, veículos autônomos e armazenamento. Fundada em 2017 por uma equipe técnica especializada com histórico comprovado no licenciamento de IP de semicondutores, nossa missão é acelerar a infraestrutura de dados cruciais no centro de nosso mundo digital. Para saber mais sobre a Alphawave Semi, acesse: awavesemi.com.

Alphawave Semi e o logotipo Alphawave Semi são marcas comerciais da Alphawave IP Group plc. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230831234671/pt/

Contato:

Alphawave IP Group plc



John Lofton Holt, Presidente Executivo

Jose Cano, Gerente de Relações com Investidores

[email protected]



+44 (0) 20 7717 5877

Brunswick Group



Simone Selzer

Sarah West

[email protected]



+44 (0) 20 7404 5959

Gravitate PR



Lisette Paras

Michael Terry Caraher

[email protected]



+1 415 420 8420

Fonte: BUSINESS WIRE