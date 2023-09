Dahua Revoluciona Inspeção de Segurança contra Incêndios em Estações de Energia

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de setembro de 2023.

Em uma área montanhosa na província de Yunnan (China), a Dahua Technology protege a produção segura de uma estação fotovoltaica com mais de 700 mu, ao proporcionar medidas inteligentes de prevenção e controle de incêndios em suas amplas instalações. A solução implementada aumentou significativamente a precisão dos alarmes de incêndio em mais de 10 vezes e a eficiência da resposta aos alarmes de incêndio em 30%, o que ajuda a garantir o fornecimento estável de energia limpa às áreas adjacentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230901636877/pt/

The implemented smart inspection solution significantly increased the accuracy of fire alarms by more than 10 times, as well as the efficiency of fire alarm response by 30%, which help ensure the stable delivery of clean energy to its surrounding areas. (Photo: Business Wire)

Inspeção e monitoramento remoto de segurança contra incêndios 24 horas por dia, 7 dias por semana

No passado, os moradores locais serviram como importantes “informantes” sobre incêndios, sobretudo no sistema fotovoltaico em áreas remotas. O fluxo de informações, atraso nas instruções e posicionamento manual do ponto de incêndio elevam drasticamente o tempo de resposta.

A Dahua integrou a tecnologia ao modo de inspeção das estações de energia para criar um sistema robusto que monitora a situação de incêndios em centrais elétricas e áreas adjacentes.

As câmeras de lente dupla instaladas em pontos altos foram configuradas com rotas de cruzeiro, permitindo executar inspeções ininterruptas online de centrais elétricas e exibir imagens através do sistema. A inspeção destas centrais, que geralmente leva um mês, agora pode ser concluída em menos de 10 minutos.

Durante o processo de inspeção, algoritmos são utilizados para determinar se há fumaça ou fogo em cada área. Quando um incêndio é detectado, o sistema irá localizar a fonte do incêndio dentro de um alcance de 3 a 5 km e encontrar o ponto de incêndio dentro de 30 a 50 m.

Melhor eficiência de resposta a incêndios em 30%

Além de eliminar a necessidade de inspeções adicionais, aprimorar a eficiência do processo geral de manuseio é outra grande vantagem desta solução. Mediante tecnologia de comunicação convergente, o tedioso processo de relatório e comunicação do passado se transformou em troca eficiente de informações entre os diversos dispositivos terminais.

Com base em dados de áudio e vídeo no local, várias partes podem comunicar e discutir facilmente planos e estratégias. Ao mesmo tempo, as informações de alarmes de incêndio e a localização do ponto de incêndio determinada pela plataforma serão enviadas ao pessoal responsável em tempo real, permitindo que cheguem com precisão e rapidez ao local correspondente para extinguir o incêndio.

A segurança contra incêndios é crucial para estações fotovoltaicas. Com o advento da tecnologia e da inovação, a solução inteligente da Dahua não apenas pode ajudar a proteger as centrais elétricas e suas equipes, mas também garantir que milhares de famílias recebam eletricidade ecológica, compatível ao meio ambiente e com baixo carbono.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230901636877/pt/

Contato:

Relações Públicas Dahua ([email protected])

Fonte: BUSINESS WIRE