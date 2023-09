Mercado de beleza masculina apresenta crescimento

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de setembro de 2023.

O mercado de beleza para homens tem apresentado constante crescimento no Brasil e no mundo, demonstrando que esse público se interessa cada vez mais pelo autocuidado. De acordo com um índice divulgado pelo Sebrae, referente à uma pesquisa global da Research & Markets, o segmento de cosméticos masculinos deverá alcançar mais de 78 bilhões de dólares até 2024.

Uma publicação, também do Sebrae, destaca, inclusive, que entre as principais tendências para o setor de beleza nacional em 2023 está o mercado de produtos e serviços direcionados ao público masculino. O movimento positivo desse segmento de serviços foi observado, já em 2017, pela ABIHPEC (Associação da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). De acordo com a entidade, 43% dos homens já se consideravam vaidosos e 54% frequentavam regularmente, salões e barbearias.

Parte dessa preocupação com o visual tem a ver com o estilo de cortes de cabelo, uma escolha que pode ser influenciada, também, pela moda e tendência de determinado período. De acordo com Antonio Spadone, barbeiro e embaixador da Mega Profissional, empresa especializada no comércio de itens de beleza, os homens de hoje têm à sua disposição muitas opções para escolher, permitindo que cada um encontre o corte que melhor se adequa ao seu estilo de vida, personalidade e preferências estéticas. “O cabelo masculino sempre desempenhou um papel significativo na moda e na expressão pessoal ao longo dos tempos. Desde os cortes clássicos até as tendências mais ousadas, a evolução dos estilos de cabelo masculino reflete as mudanças culturais e sociais de cada época”, afirma o especialista.

Retrospectiva de estilos

Para exemplificar como os cortes de cabelo pode se reinventar ao longo dos anos, os embaixadores da Mega Profissional trazem uma retrospectiva dos estilos que mais se destacaram em décadas passadas:

Década de 1920

Nos anos 20, os homens usavam cortes formais, como o “corte à escovinha” ou “slicked-back hair”, caracterizados pelo uso de brilhantina para criar uma aparência elegante. Esse estilo se popularizou após o filme “O Grande Gatsby”, que retrata a década. Para Spadone, embaixador da Mega Profissional, esse estilo ainda pode ser utilizado nos dias atuais, principalmente, pelos homens que possuem cabelos mais lisos.

Década de 1950

Os anos 50 trouxeram o “corte pompadour”, popularizado por artistas como Elvis Presley. Este corte apresentava laterais curtas e cabelo alto no topo, criando um efeito de volume e sofisticação. “A cultura do rock ‘n’ roll teve uma influência significativa na disseminação desse estilo. Em contrapartida, na mesma época o ‘Side Part’ se popularizou, oferecendo um styling mais sério, com fios curtos penteados para o lado, sempre bem alinhados”, explica Spadone.

Década de 1970

Nesse período, o ‘corte shag’ se destacou. Ele consistia em cabelos compridos, com camadas bagunçadas e franjas longas, semelhante também ao “70’s Rockstar”. Esse visual era popular entre os músicos da época e representava um estilo mais despojado e boêmio. Spadone destaca que o Black Power também foi usado na década, sendo uma ferramenta para afirmação de identidade individual e de grupo. Nesse mesmo período, a franja dos Beatles continuou em alta, mas com uma versão maior nas laterais e costeletas bem marcantes, criando o “Mop Top”.

Década de 1990

Nos anos 90, o grunge e o hip-hop influenciaram os cortes masculinos. O “corte undercut” era característico dessa década, com laterais raspadas ou muito curtas e cabelo mais comprido no topo. “No auge das boy bands, o visual ‘Spiky Frosted Tips’ foi difundido por estrelas como Justin Timberlake, com um estilo bem despojado. O ‘Flat Top’ de Will Smith também se popularizou, com um corte quadrado e alto em cabelos crespos”, comenta Spadone.

Século XXI

No século XXI, os estilos de cabelo masculino têm sido marcados pela diversidade. Os cortes clássicos, como o “corte pompadour” e o “slicked-back hair”, retornaram, mas com adaptações mais contemporâneas. Além disso, novos cortes têm surgido, com influências de celebridades, filmes, esportes e da cultura pop.

“O ‘corte undercut’ passou por variações, como o ‘disconnected undercut’, em que as transições entre o cabelo curto e longo são mais marcadas. Outros estilos, como o “fade haircut”, que apresenta um degradê suave nas laterais, têm ganhado popularidade entre os homens que buscam uma aparência mais moderna e elegante”, comenta Spadone, embaixador da Mega Profissional.

A tendência dos cabelos compridos também retornou, com o “man bun” ou coque masculino. Outro estilo que teve sua releitura adotada pelos jovens da atualidade é o Mop Top. “Justin Bieber foi um dos precursores do novo viés dessa tendência, que recebeu o nome de ‘Teen Mop Top’, sem as costeletas alongadas e mais atenção para uma franja bem demarcada. O ‘European Fauxhaw’, famoso moicano, também teve sua era de ouro, sustentada por celebridades como David Beckham”, pontua o especialista.

Na análise de Antonio Spadone, os estilos de cabelo masculino continuam a se reinventar e a se adaptar às tendências e necessidades do momento, mantendo a tradição da moda como uma forma de autoexpressão e criatividade.