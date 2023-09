Webinar gratuito aborda reinfecção em sobreviventes de sepse

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 1 de setembro de 2023.

A otimização da terapia antimicrobiana e as novas infecções no sobrevivente da sepse serão o tema de um webinar gratuito organizado pelo ILAS (Instituto Latino-americano de Sepse), com apoio da Pfizer. O evento ocorrerá no dia 04/09, às 20h, em alusão ao Dia Mundial da Sepse (13/09).

A incidência da sepse no Brasil é alta, em 2017, foram registrados 430.000 casos em UTIs, com uma letalidade de 55%, ou seja, 230 mil mortes. A sepse é hoje uma prioridade mundial de saúde, pois são registrados entre 47 milhões e 50 milhões de casos todos os anos, com uma letalidade elevada: 11 milhões de mortos, ou uma morte a cada 2,8 segundos, segundo dados do Global Sepsis Alliance e compilações do ILAS.

De acordo com o Ministério da Saúde, esse conjunto de manifestações graves no organismo são produzidas por uma infecção. Ainda conforme o órgão, qualquer pessoa pode adquirir a sepse, apresentando diferentes tipos de sintomas que vão desde manifestações comuns de uma infecção, como febre e fraqueza, até mesmo falta de ar, sonolência excessiva, pressão baixa, entre outros.

O evento será voltado a profissionais de saúde e integra a série de lives alusiva ao Dia Mundial da Sepse. O encontro será transmitido pelo canal do ILAS no YouTube, que pode ser acessado através do link: https://www.youtube.com/ilas-sepse.

Os especialistas convidados são:

– Dra. Daniela Souza (mediadora), mestre e doutora em Ciências pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, presidente do Instituto Latino-americano de Sepse (2022-2024) e Membro do Board of Global Sepsis Alliance;

– Dr. Rafael Moraes, médico intensivista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Hospital Fêmina, médico do Programa de Combate à Sepse do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutor em Endocrinologia pela UFRGS e professor do programa de pós-graduação em Pneumologia – UFRGS;

– Dr. Thiago Lisboa, médico intensivista e executivo do Controle de Infecção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, médico intensivista do Hospital Santa Rita – Centro de Câncer, professor PPG Ciências Pneumológicas da UFRGS e PPG Saúde e Desenvolvimento Humano – UNILASALLE.

Para saber mais, basta acessar: https://www.youtube.com/ilas-sepse e https://ilas.org.br

