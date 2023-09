Rio Ethical Fashion 2023 lança videocasts no dia da Amazônia

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de setembro de 2023.

O Rio Ethical Fashion tem como missão promover reflexões sobre um modelo de superprodução e consumo esgotado, e as principais mudanças no setor da moda, colocando o planeta e as pessoas em primeiro lugar. Em sua 4ª edição, o fórum de debate levanta discussões acerca dos últimos desafios que a moda vem enfrentando para ser mais sustentável.

Para celebrar o dia da Amazônia, dia 5 de setembro, o Rio Ethical Fashion 2023 apresenta uma série de videocasts, com mediação feita pelas cofundadoras do REF, Yamê Reis, Lilly Clark e Carolina Perlingiere, e conta com o patrocínio do Sebrae e copatrocínio do Shopping Leblon, Instituto-E e Osklen.

São 10 episódios com a participação de comunicadores, empreendedores e especialistas que discutem os principais desafios da sustentabilidade na moda, além de trazerem novas perspectivas para o empreendedorismo, consumo consciente e impacto social. A regeneração das florestas, justiça climática e redução de emissões de gases de efeito estufa também são temas centrais em alguns episódios do videocast.

“Durante dois dias, reunimos pessoas que estão fazendo a transformação da moda nos seus negócios trazendo soluções para mitigação da crise climática, ampliação da diversidade entre seus colaboradores e redução das desigualdades ao longo da cadeia produtiva. Ouvir esses relatos vai ajudar a engajar mais marcas e profissionais nessa jornada, sejam grandes ou pequenos empreendedores. Precisamos agir com urgência e muita vontade: a moda pede mudanças!”, declara Yamê Reis, uma das cofundadoras do REF.

O videocast do REF estará disponível nas plataformas do Spotify, Google Podcast e YouTube.