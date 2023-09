Bentley Systems anuncia os vencedores do prêmio Going Digital Awards in Infrastructure 2023

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje os finalistas do Going Digital Awards in Infrastructure 2023. O programa de premiação anual reconhece o trabalho extraordinário dos usuários de software da Bentley no avanço de projetos, construção e operações de infraestrutura em todo o mundo. Doze júris independentes, representando 12 categorias de prêmios, selecionaram os 36 finalistas entre mais de 300 indicações enviadas por 235 empresas de 51 países.

Os representantes das empresas finalistas irão apresentar seus projetos para uma banca de jurados independentes que determinarão os vencedores e se reunirão com a imprensa global e executivos do setor no evento Year in Infrastructure e Going Digital Awards que será realizado em Marina Bay Sands, em Singapura, de 11 a 12 de outubro de 2023. Visite o site para saber como esses extraordinários projetos de infraestrutura estão aproveitando os avanços digitais para alcançar resultados inéditos.

Chris Bradshaw, Diretor de Marketing da Bentley Systems, disse: “Estamos muito entusiasmados por estar de volta a Singapura para apresentar os finalistas do Going Digital Awards 2023 diante de nossos usuários e dos participantes virtuais, bem como da imprensa e analistas convidados no evento Year in Infrastructure e Going Digital Awards 2023. Estes projetos refletem como as empresas melhoraram os seus fluxos de trabalho ao adotar tecnologias digitais para maximizar a eficiência e a economia de custos. Parabenizo os finalistas pelo avanço da inteligência de infraestrutura, adotando o Bentley Infrastructure Cloud, a plataforma e produtos iTwin e o Bentley Open Applications e desejo-lhes sucesso em seus projetos futuros.”

Os finalistas do Going Digital Awards in Infrastructure2023 são:

Pontes e túneis

China Railway Changjiang Transportation Design Group Co., Ltd., Road & Bridge International Co., Ltd., Chongqing Expressway Group Co., Ltd. – Aplicação completa de projeto e construção digital e inteligente com base na tecnologia BIM para a ponte Liaozi, cidade de Chongqing, China

– Aplicação completa de projeto e construção digital e inteligente com base na tecnologia BIM para a ponte Liaozi, cidade de Chongqing, China Collins Engineers, Inc. – Gêmeos digitais e inteligência artificial para reabilitação da ponte histórica Robert Street, St. Paul, Minnesota, Estados Unidos

– Gêmeos digitais e inteligência artificial para reabilitação da ponte histórica Robert Street, St. Paul, Minnesota, Estados Unidos WSP Australia Pty Ltd. – Aliança de Programas do Sul, Melbourne, Victoria, Austrália

Construção

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten, Mobilis, Gemeente Amsterdã – Pontes em ruas do programa Oranje Loper, Amsterdã, Holanda do Norte, Países Baixos

– Pontes em ruas do programa Oranje Loper, Amsterdã, Holanda do Norte, Países Baixos Laing O’Rourke – Projeto do novo Everton Stadium, Liverpool, Merseyside, Reino Unido

– Projeto do novo Everton Stadium, Liverpool, Merseyside, Reino Unido Laing O’Rourke – Projeto de remoção de passagem de nível da SEPA em Surrey Hills, Melbourne, Victoria, Austrália

Engenharia empresarial

Arcadis – RSAS – Carstairs, Glasgow, Escócia, Reino Unido

Mott MacDonald – Padronização da implementação de esquemas de remoção de fósforo para o setor de água do Reino Unido, Reino Unido

Phocaz, Inc. – Ativos CAD para GIS – Uma atualização de CLIP, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos

Instalações, campi e cidades

Clarion Housing Group – Twins: criando um fio condutor entre propriedades digitais, Londres, Reino Unido

– Twins: criando um fio condutor entre propriedades digitais, Londres, Reino Unido Autoridade Portuária de Nova Gales do Sul – Autoridade Portuária de Nova Gales do Sul: um estudo de caso em transformação digital, Nova Gales do Sul, Austrália

– Autoridade Portuária de Nova Gales do Sul: um estudo de caso em transformação digital, Nova Gales do Sul, Austrália vrame Consult GmbH – Praça Siemensstadt – Gêmeo digital do Campus em Berlim, Berlim, Alemanha

Processamento e geração de energia

MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited – Projeto de construção de planta digital ecossustentável de Linyi com 2,7 milhões de toneladas de base de aço especial de alta qualidade, Linyi, Shandong, China

– Projeto de construção de planta digital ecossustentável de Linyi com 2,7 milhões de toneladas de base de aço especial de alta qualidade, Linyi, Shandong, China Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. – Gerenciamento de ativos digitais de projetos hidrelétricos com base em gêmeos digitais, Liangshan, Yibin e Zhaotong, Sichuan e Yunnan, China

– Gerenciamento de ativos digitais de projetos hidrelétricos com base em gêmeos digitais, Liangshan, Yibin e Zhaotong, Sichuan e Yunnan, China Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd.– Projeto de aplicação de gêmeo digital de engenharia de alumínio eletrolítico da Chinalco China Resources, Lvliang, Shanxi, China

Transporte ferroviário e trânsito

AECOM Perunding Sdn Bhd – Ligação do sistema de trânsito rápido Johor Bahru – Singapura, Malásia e Singapura

– Ligação do sistema de trânsito rápido Johor Bahru – Singapura, Malásia e Singapura IDOM – Estágio de engenharia de valor para o projeto detalhado e monitoramento do projeto Rail Baltica, Estônia, Letônia, Lituânia

– Estágio de engenharia de valor para o projeto detalhado e monitoramento do projeto Rail Baltica, Estônia, Letônia, Lituânia Italferr S.p.A. – Nova linha de alta velocidade de Salerno – Reggio Calabria, Battipaglia, Campania, Itália

Estradas e rodovias

Atkins – Projeto de túneis da I-70 Floyd Hill para a Veterans Memorial Highway, Idaho Springs, Colorado, EUA

– Projeto de túneis da I-70 Floyd Hill para a Veterans Memorial Highway, Idaho Springs, Colorado, EUA Hunan Provincial Communications Planning, Survey & Design Institute Co., Ltd. – Via expressa Hengyang-Yongzhou na província de Hunan, Hengyang e Yongzhou, Hunan, China

– Via expressa Hengyang-Yongzhou na província de Hunan, Hengyang e Yongzhou, Hunan, China SMEC África do Sul – Distribuidor de vias na rodovia de pedágio N4 de Montrose, Mbombela, Mpumalanga, África do Sul

Engenharia estrutural

Hyundai Engineering – Projeto automatizado de estruturas civis e arquitetônicas com o STAAD API, Seul, Coreia do Sul

– Projeto automatizado de estruturas civis e arquitetônicas com o STAAD API, Seul, Coreia do Sul L&T Construction – Construção de uma estação de tratamento de águas residuais de 318 milhões de litros por dia (70 milhões de galões por dia) na Coronation Pillar, Nova Delhi, Índia

– Construção de uma estação de tratamento de águas residuais de 318 milhões de litros por dia (70 milhões de galões por dia) na Coronation Pillar, Nova Delhi, Índia RISE Structural Design, Inc.– Linha 1 do metrô de Dhaka, Dhaka, Bangladesh Subsurface Modeling and Analysis

Análise e modelagem de subsuperfície

Arcadis – Ponte South Dock, Londres, Reino Unido

– Ponte South Dock, Londres, Reino Unido OceanaGold – Validação de ferramentas de gestão digital para a instalação de armazenamento de rejeitos de Waihi da OceanaGold, Waihi, Waikato, Nova Zelândia

– Validação de ferramentas de gestão digital para a instalação de armazenamento de rejeitos de Waihi da OceanaGold, Waihi, Waikato, Nova Zelândia Quick und Kollegen GmbH – Nova linha ferroviária de Gelnhausen da Deutsche Bahn, Fulda, Gelnhausen, Hessen, Alemanha

Topografía e monitoramento

Avineon India P Ltd. – Prestação de serviços na geração de modelos CityGML de Kowloon East para o Departamento de Terras, Hong Kong SAR, China

– Prestação de serviços na geração de modelos CityGML de Kowloon East para o Departamento de Terras, Hong Kong SAR, China Italferr S.p.A. – Gêmeo digital para monitoramento estrutural da Basílica de São Pedro, Cidade do Vaticano

– Gêmeo digital para monitoramento estrutural da Basílica de São Pedro, Cidade do Vaticano UAB IT logika (DRONETEAM) – DBOX M2, Vilnius, Lituânia

Transmissão e distribuição

Elia – Transformação digital e iTwins conectados no projeto de subestações inteligentes, Bruxelas, Bélgica

– Transformação digital e iTwins conectados no projeto de subestações inteligentes, Bruxelas, Bélgica PowerChina Hubei Electric Engineering Co., Ltd. – Aplicação digital de ciclo de vida completo no projeto da subestação Xianning Chibi 500kV, Xianning, Hubei, China

– Aplicação digital de ciclo de vida completo no projeto da subestação Xianning Chibi 500kV, Xianning, Hubei, China Qinghai Kexin Electric Power Design Institute Co., Ltd. – Projeto de transmissão e transformação de 110kV em Deerwen, Prefeitura Autônoma Tibetana de Guoluo, Província de Qinghai, China, Condado de Gande, Prefeitura Autônoma Tibetana de Guoluo, Qinghai, China

Água e águas residuais

Geoinfo Services – Obtenção de um sistema de abastecimento de água potável 24×7 para economias emergentes, Ayodhya, Uttar Pradesh, Índia

– Obtenção de um sistema de abastecimento de água potável 24×7 para economias emergentes, Ayodhya, Uttar Pradesh, Índia Construção L&T – Esquema de abastecimento de água rural para vários vilarejos em Rajghat, Ashok Nagar e Guna, Madhya Pradesh, Índia.

– Esquema de abastecimento de água rural para vários vilarejos em Rajghat, Ashok Nagar e Guna, Madhya Pradesh, Índia. Project Controls Cubed LLC – Projeto EchoWater, Sacramento, Califórnia, Estados Unidos

Para mais informacão sobre os finalistas, visite este link.

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq BSY), é a empresa de software de engenharia de infraestrutura. Fornecemos soluções inovadoras para melhorar a infraestrutura do mundo – sustentando tanto a economia global quanto o meio ambiente. Nossas soluções em software líderes do setor, são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos, para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e esgoto, obras e concessionárias públicas, edifícios, campi e instalações industriais. Nossas ofertas, alimentadas pela plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura, incluem os aplicativos MicroStation e Bentley Open para modelagem e simulação, o software Seequent para geoprofissionais e o Bentley Infrastructure Cloud, abrangendo o ProjectWise para entrega de projetos, o SYNCHRO para gestão de construção e o AssetWise para operações de ativos. Os 5.000 colegas da Bentley Systems geram receitas anuais de mais de 1 bilhão de dólares em 194 países.

