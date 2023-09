Empresas buscam visibilidade através de ações de marketing digital

Compartilhe Facebook

5 de setembro de 2023.

As transformações no mercado digital têm se mostrado não apenas uma realidade, mas sim uma necessidade para os negócios que desejam se manter rentáveis nos próximos anos. Uma pesquisa, realizada pela MIT Technology Review mostra que houve um crescimento expressivo em marketing digital nos últimos anos na América Latina. Os dados mostram que 10% das empresas que participaram dessa pesquisa afirmou destinar mais de 60% dos seus investimentos do departamento de marketing para o digital. E essa mesma porcentagem pretende aumentar o investimento em quase 90% nos próximos anos.

Em paralelo, o setor de marketing digital já segue em constante crescimento no Brasil, se tornando uma das principais aquisições de empresas nacionais. Segundo um estudo realizado pelo Google e divulgado pelo portal E-commerce Brasil, 31,8% dos tomadores de decisão das empresas têm investido nesse segmento.

Devido a essa procura de investimentos, como apontam os dados, se torna cada vez mais necessário um trabalho de otimização por parte de profissionais e empresas do setor para atender às demandas do mercado. Um deles que vem se moldando nesse processo é, justamente, o marketing digital, como explica Eduardo Torres, CEO e fundador da Curitiba Negócios, empresa especializada em Marketing e negócios digitais. “O mercado digital precisa criar novos produtos de maneira personalizada, ajudar o cliente a criar valor, melhorar suas vendas e manter a qualidade ao que o mercado demanda de forma mais consultiva e estratégica”.

Torres fomenta que uma das funções do marketing digital é ajudar empresas a se comunicarem e se posicionarem no mercado, gerando, consequentemente, faturamento no processo. Dessa forma, quando o setor cresce, normalmente é sinal de que a economia está girando. “Esse tipo de serviço pode contribuir para a existência de qualquer negócio. E para acompanhar seus clientes, os serviços de marketing dão o pontapé em atender várias modalidades dos serviços por assinatura, como: Copywriter, Web Designer, Gestor de tráfego, Desenvolvimento de Sites, entre outros”.

O marketing digital é composto por estratégias de publicidade veiculadas no ambiente digital. Essa presença pode incluir além das lojas virtuais e marketplaces, ações básicas de empresas com atendimento presencial normal, enfatiza o CEO e fundador da Curitiba Negócios.

“A presença on-line é crucial, e os serviços de marketing, abrangendo diversas modalidades, são fundamentais para atender às demandas do mercado em constante evolução. Esse modelo pode oferecer um ambiente propício para o crescimento empresarial e a ampliação do alcance, promovendo experiências personalizadas e adaptadas aos consumidores modernos”, conclui.

