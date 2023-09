Empresas estrangeiras intensificam investimentos no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de setembro de 2023.

Vislumbrando um aumento no PIB, com a economia dando sinais de melhoria, os juros caindo e menores taxas de inflação, as empresas estrangeiras enxergam o potencial do Brasil para voltar a investir. Há uma certa confiança de que o país continuará trilhando um caminho de equilíbrio das contas públicas e de economia de mercado e a expectativa de uma agenda econômica com foco no setor ambiental é alta, mas também, o desenvolvimento no digital deve atrair grandes empresas de tecnologia.

Um estudo da Associação Brasileiras das Empresas de Software (ABES) constatou que o setor de tecnologia no país foi bastante impulsionado por ter se mostrado um dos mais resilientes na crise, atraindo possibilidades de investimento e aberturas de capital na Bolsa. Os dados mostram que o Brasil manteve 36% dos investimentos em tecnologia com US$ 45,2 bilhões aplicados em toda a América Latina, mantendo a liderança na região.

Impulsionar as operações e o crescimento na região é um dos objetivos da Outbrain, plataforma de recomendação para resultados de negócios ao engajar as pessoas na open web. Com a nomeação dos novos líderes François-Xavier Préaut em uma função recém-criada como Gerente Geral para o Sul da Europa e América Latina (LATAM) e Josh Feller como Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento de Negócios para as Américas, a empresa de tecnologia fortalece sua presença no Brasil. A dupla de executivos, com trajetória consolidada na Outbrain, apoiará o crescimento da Outbrain na LATAM, aproveitando as tecnologias e ofertas de produtos existentes da empresa para se alinhar às crescentes necessidades de publishers, marcas e anunciantes.

“As ambições da Outbrain na América Latina estão mais fortes do que nunca”, disse David Kostman, co-CEO da Outbrain. “Os executivos François-Xavier e Josh irão avançar e elevar a presença e a cultura da Outbrain na região, por meio de estratégias para alcançar a excelência e eficácia nas vendas”, comenta David Kostman, co-CEO da Outbrain.

Préaut se concentrará em ajudar marcas e agências a gerar resultados mensuráveis por meio de publicidade nativa, voltada para resultados na open web. “Pretendo espelhar na LATAM a posição de liderança que a Outbrain conquistou no sul da Europa, trazendo uma nova abordagem e aproveitando as melhores práticas da expansão global da companhia, incluindo mercados sinérgicos como Espanha e Portugal”, afirmou Préaut.

Já Feller irá liderar relacionamento com os publishers, ajudando-os a engajar melhor seu público e impulsionar a monetização sustentável por meio de publicidade e outros fluxos de receita, como comércio eletrônico e assinaturas. “Estou entusiasmado por aceitar este novo desafio e oferecer aos nossos parceiros de mídia as ferramentas necessárias para diversificar seus fluxos de receita em todos os aspectos de seus negócios. Acredito que a Outbrain está bem posicionada para replicar um modelo de negócio de sucesso dos últimos 10 anos em toda a LATAM”, comentou Feller.