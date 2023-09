Estudos indicam ampliação do mercado de transplante capilar

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de setembro de 2023.

De acordo com dados do Mordor Intelligence, o mercado de transplante capilar espera uma alta de CAGR (taxa de crescimento anual composto) de 4,5% entre 2021 e 2026. Sendo avaliado em US$ 9,255 milhões em 2021, a expectativa é que o montante cresça para US$ 12,019 milhões até 2026.

Nesse sentido, um relatório publicado pela Hair Society, citado no levantamento do Mordor Intelligence, aponta que ao menos 35 milhões de homens e 21 milhões de mulheres apresentam casos de alopecia ou queda de cabelo, o que levou a mais de 650 mil deles optarem por transplante capilar.

Segundo outro estudo, da Global Market Insights, em 2022, o mercado estava avaliado em US$ 5 bilhões, e a previsão para 2032 era de uma taxa de crescimento anual composto de 21%. Para o Dr. Rafael Ultramar (https://rafaelultramar.com.br/), médico especialista em transplante capilar, que já realizou mais de 400 procedimentos, os dados demonstram como o avanço constante das técnicas de transplante capilar que buscam entregar resultados cada vez mais naturais, faz com que o tratamento seja cada vez mais utilizado.

Dr. Ultramar explica que se destacam duas principais técnicas: a FUT (Transplante de Unidade Folicular, em portugçues) e a FUE (Extração de Unidade Folicular). A primeira envolve a remoção de uma seção do couro cabeludo do paciente para ser utilizada como área doadora, enquanto a FUE se concentra na extração individual das unidades foliculares.

“Por experiência própria, a técnica FUE é, hoje, a mais versátil. Quando executada de maneira habilidosa, essa abordagem proporciona uma maior quantidade e qualidade de unidades foliculares para o procedimento, além de minimizar as cicatrizes, permitindo uma recuperação melhor após a cirurgia”, pontua. De acordo com o relatório da Global Market Insights, a técnica, até 2022, detinha 61% de participação no mercado.

Setor brasileiro e os cuidados necessários

Em relação ao Brasil, o Dr. Ultramar pontua que, por um lado, o mercado de transplante capilar no país está positivo, já que “alguns dos mais notáveis cirurgiões do mundo estão aqui, solidificando a posição do Brasil como referência nesse mercado”. Mas, por outro lado, segundo o profissional, a crescente demanda aumentou o número de ofertas, surgindo cada vez mais profissionais e clínicas inaptas que buscam aproveitar a demanda para oferecer propostas ilusórias.

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar, feita em 2023, revelou que 12% dos profissionais respondentes evidenciaram que trataram de pacientes que precisavam de reparo em relação a cirurgias anteriores feitas por profissionais não habilitados ou clínicas clandestinas. Além disso, desses pacientes, 15% necessitaram refazer o procedimento.

Com a aderência cada vez maior ao procedimento, e o mercado de transplante capilar em amplo crescimento, o especialista faz um alerta sobre a importância da busca por atendimento qualificado. “Um resultado ruim representa desconforto duradouro, muitas vezes pior do que a calvície que já existia”, explica Dr. Rafael que também reforça ser sempre “necessária uma análise cautelosa quanto aos profissionais a serem consultados e os procedimentos por eles oferecidos, principalmente por conta do tamanho atual do mercado”, conclui.